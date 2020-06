Pontón garantiza que el BNG está preparado para «darlle un futuro digno» a Galicia

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 14/06/2020 15:12 h

El BNG se ha reencontrado este domingo con su militancia por vez primera desde la aparición de la pandemia. Un acto en el que se han extremado las medidas de higiene y distanciamiento, y que ha servido a su candidata, Ana Pontón, para hacer un llamamiento a la ciudadanía gallega a participar masivamente en las elecciones del 12J y dejar atrás «o inmovilismo decadente de Feijoo». Ante apenas cien personas reunidas en el pabellón Fontes do Sar de Santiago, el mismo escenario en el que los nacionalistas reunieron hace poco a un millar de militantes y simpatizantes, Pontón ha asegurado que los nacionalistas están preparados para «darlle un futuro digno a Galicia». La líder nacionalista ha exhibido tres claveles: uno blanco, en recuerdo a las víctimas de la pandemia; uno rojo, en reconocimiento a los que lucharon en primera fila; y por último, uno azul, en homenaje al esfuerzo hecho por todos los gallegos.

En un contexto condicionado por la pandemia, que trae aparejados profundos cambios, el Bloque ha insistido en que hay una cuestión que mantiene más que nunca su vigencia: la necesidad de abrir un nuevo tiempo político en el que Galicia tenga capacidad de decisión para dar respuesta a las crecientes necesidades sociales. «Estou máis ilusionada que nunca coas posibilidades que ten o BNG de obter un gran resultado, poder cambiar o rumbo e escribir unha nova páxina na historia, facendo que por vez primeira Galicia teña unha presidenta nacionalista», ha confesado la candidata, quien recordó que, el próximo 12 de julio, solo hay dos opciones: o el inmovilismo del PP o un cambio gallego de la mano del Bloque.

En línea con el discurso que venía manejando ya antes de la pandemia, Ana Pontón ha recordado que, en un contexto como el actual, de mayores necesidades, el cambio es ahora más importante, debido al retroceso que ha experimentado la comunidad en la mayoría de los indicadores sociales y económicos. Un declive que el Bloque atribuye a las políticas de Feijoo, y a la sumisión del PPdeG a lo que se decide en Madrid, lo que ha ido en contra de los intereses estratégicos de Galicia: Pontón ha citado la crisis de Alcoa y ha acusado a Feijoo de tirar balones fuera cuando vienen mal dadas y de ponerse medallas de méritos que no son suyos. «Un exemplo é o levantamento do estado de alarma en Galicia, que é froito do traballo conxunto da sociedade galega».

El acto electoral celebrado en Compostela ha contado con las intervenciones de los cuatro cabezas de lista: Xosé Luis Rivas (A Coruña), Luis Bará (Pontevedra), Olaia Rodil (Lugo), Noa Presas (Ourense) y en él han intervenido Montse Prado y Alexandra Fernández, número dos y tres por la lista de Pontevedra.