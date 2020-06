Caballero llama a pasar página y a abrir una nueva «etapa de progreso» en Galicia

0

Arropado por los cabezas de lista, por militantes y simpatizantes, y por la plana mayor del partido, Gonzalo Caballero ha protagonizado este domingo en Santiago el primer acto electoral del PSdeG desde la irrupción del coronavirus, una convocatoria condicionada por las medidas de seguridad impuestas, celebrada en el exterior de la sede del partido. Allí, el candidato socialista recordó que el pasado mes de abril su partido tenía los deberes hechos y advirtió a los ciudadanos que ahora el cambio político es más necesario que nunca, porque quienes no supieron gestionar una crisis durante diez años, malamente van a saber cómo remontar una situación tan delicada como esta. «Eu apelo a unha movilización masiva, para non ter que lamentarse durante catro anos do resultado, escribir unha nova páxina na historia de Galicia e abrir unha nova etapa de progreso», ha insistido el candidato, acompañado de Pablo Arangüena, número uno por A Coruña; y por los cabezas de lista Patricia Otero (Lugo) y Marina Ortega (Ourense) y por María Isaura Abelairas, número dos por Pontevedra tras Caballero.

En su intervención, el candidato socialista ha hecho un llamamiento a los electores para que no olviden que una situación como esta requiere fortalecer los pilares del modelo de bienestar, algo, ha insistido, que solo garantizan los socialistas frente a los recortes de la derecha. Caballero ha arremetido también con dureza contra el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, al que ha acusado de elegir la confrontación con el Estado y al que ha afeado incluso su gestión durante la cuarentena, como lo ocurrido en las residencias de mayores, donde se produjeron la mitad de las muertes. «¿Onde está a anticipación de Feijoo?», se ha preguntado Caballero, que ha atribuido la menor incidencia del virus en la comunidad a la adopción del estado de alarma. «O sistema de mentiras do PP xa rachou o ano pasado cando os galegos e as galegas falaron nas urnas», dijo el candidato, quien emplazó a sus cuadros, a militantes y simpatizantes, a moverse por toda Galicia, casa a casa, puerta a puerta, para poner fin a la era Feijoo. «Os galegos saben o que representan as políticas de progreso: non é o mesmo cando goberna a dereita que cando o fai a esquerda», ha insistido Caballero, que ha abanderado la aprobación del ingreso mínimo vital aprobado por el Ejecutivo central como ejemplo de una gestión pensada para una mayoría social.