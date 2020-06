Universidades propone clases en línea cuando no se pueda guardar la distancia de metro y medio

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 11/06/2020 14:07 h

El Ministerio de Universidades ha publicado unas recomendaciones para el próximo curso en el que propone que cada universidad calcule los coeficientes de ocupación de cada una de las actividades docentes e investigadoras para ver si se pueden dar de forma presencial, y si no es posible, que se combine con la enseñanza en línea. Descarta que se desdoblen los grupos «porque «ello implicaría una sobrecarga insoportable para el cuerpo docente».

En su informe Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, dado a conocer este jueves, sugiere unas pautas que «deben servir simplemente como orientación para la comunidad universitaria para el desarrollo de su actividad en el período de la llamada nueva normalidad durante el cual la amenaza del COVID-19 sigue vigente»

Para calcular los coeficientes de ocupación teóricos, el departamento del ministro Manuel Castells propone dividir el número de estudiantes matriculados en una actividad por la capacidad de la instalación teniendo en cuenta la separación de 1,5 metros entre los ocupantes. Y se debería sacar el coeficiente real, dividiendo el número de alumnos matriculados por la capacidad real de las instalaciones.

Si el cálculo del coeficiente de ocupación real es superior al coeficiente de ocupación teórico, «la actividad no podrá desarrollarse de forma presencial en su totalidad y las universidades deberían tomar las medidas pertinentes para que se pueda llevar a cabo de forma online».

La propuesta de Universidades varía con respecto a la de Educacion, que para los alumnos a partir de quinto de primaria plantea una separación de metro y medio y el uso de mascarillas cuando eso no sea posible, pero no introduce la posibilidad de la educación no presencial. Hasta cuarto de primaria, el ministerio no cree necesario que en la vuelta al cole se utilicen medidas de distanciamiento ni mascarillas, aunque establece un límite de veinte alumnos por aula.

Todos en casa o solo por turnos

El documento señala que «lo deseable» es que la enseñanza presencial sea la «preponderante», por ser la más adecuada para mantener la calidad de la educación. Pero, si no hay posibilidad de distancia interpersonal, la docencia en línea es una opción posible sobre todo en las clases magistrales. En es caso, pueden elegir entre la docencia totalmente en línea o que la clase se emita en directo y los alumnos hagan turnos para seguirla en clase o desde casa. En cambio, la presencialidad es aconseja para los seminarios y grupos de discusión que complementan las clases magistrales.

Para afrontar todo esto, cada universidad debe diseñar un plan de contingencia que permita, en caso de rebrote, retornar la enseñanza telemática total; también deberá incluir la formación del profesorado, la adaptación de los sistemas de evaluación, y el establecimiento de horarios de tutorías o seminarios para atender al alumnado. El refuerzo del equipamiento y redes informáticas se considera obligatorio para que ningún alumno quede descolgado. Se puede usar parte del dinero de los 2.000 millones de dinero estatal destinado a educación.