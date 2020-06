«Vai ser moito máis seguro votar que ir mercar o pan»

0

santiago / la voz 11/06/2020 05:00 h

Emilio de la Iglesia traballa na Xunta desde hai sete anos nun deses postos que poucas veces acadan relevancia mediática, e só é así cando veñen mal dadas. Formalmente é o subdirector xeral de Coordinación e Servizos Transversais ou, o que é o mesmo, o responsable de riscos laborais do persoal autonómico. Estes días é máis doado identificalo e atopalo centrado na coordinación e prevención das eleccións galegas do 12 de xullo.

-O medo vai condicionar a participación o 12 de xullo?

-Como técnico, o que teño claro é que o protocolo que deseñamos coa colaboración da Dirección Xeral de Saúde Pública e o comité clínico asesor da crise do coronavirus incorpora medidas lóxicas e sensatas. Vai ser moito máis seguro votar ca outras actividades ordinarias que nunca deixamos de facer, como ir mercar o pan, ou que xa están permitidas agora, como tomar un café no bar. Todo está pensado tendo en conta as recomendacións vixentes e tendo en conta o último decreto do Goberno de España, con marxe para facer as modificacións precisas.

-Que vai ser distinto para o votante?

-Fixemos un protocolo sanitario de medidas para garantir a eficacia da votación, tanto dos membros das mesas, os interventores e, especialmente para todos os cidadáns. Haberá protección individual, co uso da máscara e do xel na entrada do colexio, que será obrigatorio. E hai outras medidas colectivas, como a desinfección, marcar itinerarios para evitar cruces innecesarios e o mantemento das distancias persoais. Todo está organizado de forma abstracta, pero esta semana comezamos o traballo dos coordinadores para adaptarse a estes condicionantes. Se detectamos problemas, buscaremos alternativas cos concellos.

-Os concellos están preocupados polo custe a maiores.

-Non hai dúbida nese asunto, o custe ordinario e extraordinario vaino asumir a Xunta.

-De canto falamos?

-É cedo para coñecer a cifra final. Vai depender, por exemplo, do consumo de máscaras, porque non se permitirá votar sen elas e haberá persoal entregándoas. Pero o lóxico é que a xente a leve da casa, que é o obrigatorio.

-Votar en outono suporía algún aforro?

-Non. O que imos facer nestas eleccións o repetiremos ata que haxa unha vacina contra o virus. E no outono non vai existir.

-Canto persoal van precisar?

-O que fixemos foi descentralizar o traballo. En Galicia temos 2.405 colexios electorais e 3.953 mesas. Repartimos o traballo en función das cinco áreas territoriais da Xunta -as catro provincias e a zona de Vigo- e asignamos a elas 133 coordinadores de prevención, que son arquitectos e enxeñeiros, técnicos ou superiores, que están recibindo formación específica. Haberá sete colaboradores por riba deles e, finalmente, a Subdirección Xeral. Tocan uns 18 ou 20 colexios por coordinador, o que semella razoable para resolver con anticipación todos os problemas.

-As escolas infantís, os centros de día ou as residencias de maiores serán colexios electorais?

-Que o edificio non teña actividade cos seus usos habituais non quere dicir que non sirva como colexio electoral, son cousas distintas. O caso das residencias de maiores tamén é diferente, porque habería que garantir espazos independentes, para os residentes e os votantes. En cuestión de días saberemos todos os problemas e teremos alternativas.

-Quen vai regular o acceso prioritario dos maiores no caso de que haxa esperas?

-Haberá persoal, desde as forzas de seguridade, ben sexan policías nacionais nas cidades, gardas civís no rural, ou axentes locais, ata membros de Protección Civil.

-Vostede tamén é o responsable da seguridade no regreso dos empregados públicos da Xunta aos seus postos, como vai a operación retorno?

-Ben, fixemos un traballo gradual e progresivo que está funcionando, xa hai máis ambiente. Penso que todo vai con calma, aínda que é normal que alguén teña algunha queixa, porque falamos dun colectivo de 21.000 persoas -non contan os docentes e sanitarios- e hai de todo, claro. Por iso imos con man esquerda, analizando cada caso individualmente e informando aos representantes sindicais.

-Na votación do 12 de xullo, falta algo que poida comprometer a participación dos cidadáns?

-Nada, mellor se temos un día fresco e sen choiva.