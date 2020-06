Pontón: « Se Alcoa estivera en Madrid, en vez de en Galicia, a solución xa estaría na mesa » La líder del BNG presenta la candidatura coruñesa al 12J con un llamamiento a abrir « un tempo novo » en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

10/06/2020 14:26 h

En entorno de la Torre de Hércules fue el escenario elegido este miércoles por el BNG para hacer la foto de familia de la candidatura de la provincia de A Coruña a las elecciones del 12 de julio, una lista que encabeza la líder de la organización y aspirante a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, quien volvió a insistir en la necesidad de «abrir un tempo novo, buscar un cambio galego» para que sea posible tener un futuro en esta tierra. Aludió de forma especial a la crisis de Alcoa, y a los miles de empleos que se pueden destruir por no disponer de una tarifa eléctrica propia. «Se Alcoa estive en Madrid, en vez de Galicia, a solución xa estaría na mesa», se quejó.

Xosé Luís Rivas, Mini, número dos por A Coruña, la académica coruñesa Mercedes Queixas, la barbanzana Rosana Pérez o Ramón Fernández Mon, sindicalista en Ferrolterra, acompañaron a Ana Pontón en la presentación, al igual que lo hizo el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, que le dedicó unas palabras muy entonadas a la líder nacionalista: «Aquí, segundo a mitoloxía, Ith, descendente de Breogán, divisou Irlanda e encabeza a expedición até aquela illa. Galiza érguete e anda, como en Irlanda, dicía Brañas e os vellos galeguistas. Hoxe temos unha nova Ith, Ana Pontón, que representa esa nova Galiza que se ergue e anda».

La número uno del BNG no pasó por alto que hace tres meses hicieron una presentación similar para las frustradas elecciones del 5 de abril. Desde entonces, «mudaron moitas cousas», pues no solo el covid-19 puso «patas arriba as nosas vidas e o noso futuro», sino que los gallegos están asistiendo a un desmantelamiento progresivo del tejido industrial, con la antigua planta de Alcoa en A Coruña y ahora con la de San Cibrao, que los nacionalistas e proponen defender. ¿Cómo?. Pues Pontón volvió a insistir en la apuesta por la nacionalización.

«Defendemos unha intervención pública», dijo Pontón sobre Alcoa, al igual que entiende que hizo Angela Merkel con la aerolínea de bandera Lufthansa. «Un goberno do BNG apostará pola nacionalización de Alcoa», una medida que se debe complementar, insistió, con la creación de un marco de suministro energético más competitivo, a través del establecimiento de una tarifa eléctrica gallega.

También aludió la dirigente nacionalistas al caso particular de la ciudad de A Coruña, de la que dijo que es necesario «poñela no centro» de la acción política, para que recupere el protagonismo y el «pulso industrial», porque lo único que se hizo por ella en este sentido años fue «poñer carteis de que se pecha». Censuró también la implicación y el compromiso inversor del Gobierno de Feijoo con la capital herculina y lo resumió con esta frase: «En once anos, a única obra de importancia que fixo foi unha pasarela, que houbo que reparala enseguida».