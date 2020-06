Galicia en Común dice que rebajará la ratio de primaria y secundaria a quince alumnos por aula

0

Redacción / La Voz 10/06/2020 17:47 h

Galicia en Común-Anova Mareas se propone, en caso de llegar a la Xunta tras el 12J, reducir la ratio de las aulas de primaria y de secundaria a un máximo de quince alumnos por clase. El candidato de la izquierda alternativa, Antón Gómez-Reino, cree que la medida se hace necesaria ante el curso que se presenta, afectado por la crisis sanitaria, y que precisa de programas específicos de refuerzo para los estudiantes con más dificultades. «Xusto no outono, cando reabren os colexios ao comezo do curso escolar, é precisamente a época na que, segundo Feijoo, existe máis risco de que se produza unha reaparición do covid-19. Parece de sentido común que reduzamos a densidade de alumnos nas aulas», dice el candidato de Galicia en Común.

Gómez-Reino criticó, además, que Núñez Feijoo haya sido el único presidente autonómico que, en la última conferencia de presidentes, mostrase su rechazo a que el Gobierno central modificase los criterios de reparto de 16.000 millones a las comunidades autónomas, que incluían una partida específica para educación. Frente a la postura del mandatario gallego, que pedía que fuesen las CC.AA. las que hiciesen uso del dinero según sus necesidades, el candidato de Galicia en Común calificó como «insólito» que Feijoo fuese «o único presidente autonómico que rexeita unha medida do Goberno que pretende fortalecer a educación pública no país». A su entender, «contratar a máis profesores e reducir a ratio de alumno por profesor é a mellor maneira de garantir que os estudantes teñen o apoio necesario para compensar os máis de tres meses de aulas perdidas polo confinamento e a emerxencia sanitaria».