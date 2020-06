0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Redacción / La Voz 09/06/2020 13:57 h

Los candidatos a las elecciones autonómicas de Marea Galeguista se reunieron esta mañana con el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao para interesarse por la situación de la plantilla ante el anuncio de cierre de la multinacional. El candidato a la Xunta, Pancho Casal, exigió a la Xunta y al Estado que intervengan porque "falamos de máis de mil familias que poden quedar sen ingresos en apenas tres semanas". Casal instó al presidente de la Xunta a no esperar a que pasen las elecciones para presentar un plan viable para Alcoa y para las industrias electrointensivas. De hacerlo, "Marea Galeguista estará ao seu carón aportando o coñecemento que temos do sector". A su entender, la solución pasa por una intervención de la Xunta y del Estado "en colaboración con outras empresas que necesitan do aluminio primario", y la aprobación, sin más tardanza, del estatuto electrointensivo.

Pancho Casal estuvo en la planta de San Cibrao junto con la coportavoz de En Marea, María Chao, el candidato de Marea Galeguista y trabajador de Alcoa, Javier Arca, y el secretario xeral de Compromiso por Galicia, Piñeiro Docampo, quien se preguntó dónde estaba ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tan reivindicativa había sido en el caso de Alcoa "e que agora leva semanas desaparecida".