Galicia en Común promete el acceso a Internet de todo el alumnado gallego

La Voz de Galicia

09/06/2020

Fue una de las desigualdades que salió a la luz durante el confinamiento, y es que no todos los alumnos pudieron seguir las clases virtuales en sus casas porque, o bien no tenían ordenador, o no tenían acceso a Internet. Pues bien, inmerso en la precampaña electoral para la Xunta de Galicia, el candidato de Galicia en Común-Anova Mareas se compromete a garantizar el acceso de todo el alumnado a Internet "a través de axudas directas ás familias". En caso de acceder a la Xunta tras el 12J, el candidato de la marca gallega de Unidas Podemos asume el reto de "acabar coa discriminación dos alumnos de fogares excluídos do ensino dixital por falta de medios para adquirir equipos e pagar o acceso á rede". El objetivo es que no se repitan esos casos de discriminación que se vivieron durante la pandemia, porque "os expertos veñen alertando de que, cando o próximo outono se inicie o novo curso, existe o risco de rebrote". Recordó que, según el IGE, hay 372.892 hogares en Galicia sin ordenador y144.000 familias sin acceso a Internet, un problema que se agrava en la Costa da Morte, en el sur de la provincia de A Coruña, en A Mariña, en Os Ancares y en el interior de Pontevedra.