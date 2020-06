Pancho Casal, candidato a la Xunta de Marea Galeguista

0

Santiago / La Voz 08/06/2020 11:13 h

Marea Galeguista, la coalición formada por En Marea, Partido Galeguista y Compromiso por Galicia, presentó esta mañana su candidatura, encabezada por Pancho Casal como candidato a la Xunta de Galicia y número uno por A Coruña. El que fue diputado de En Marea en los últimos cuatro años, ingeniero industrial de profesión y productor audiovisual con varios premios Goya en su haber, encabeza una candidatura en la que estará acompañado por el activista medioambiental y miembro del Sindicato Labrego Galego Iván Rodríguez Lombardero, de Ribadeo, que encabezará la candidatura de Lugo. Por Ourense, el primer puesto es para Milagros Corral, de Compromiso por Galicia. Por último, la candidatura de Pontevedra la encabeza Peque González, maestra y miembro de En Marea.

En Marea decidió el pasado mes de marzo, tras la marcha de su líder, Luís Villares, no presentarse a las elecciones autonómicas para no perjudicar la unión del voto de izquierda. Sin embargo, tras la pandemia, sus representantes en el Consello das Mareas cambiaron de parecer y decidieron concurrir al 12J al entender que la oposición en Galicia no había estado al nivel que necesitaba la ciudadanía durante la pandemia y que su opción se hacía necesaria ante los retos que se le presentan a Galicia.