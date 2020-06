Feijoo llama a evitar el exceso de confianza y la izquierda apela a la movilización

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 08/06/2020 05:00 h

El exceso de confianza puede ser el gran enemigo de PP en la campaña de las autonómicas del 12 julio. Así lo deja entrever el presidente de la Xunta y candidato popular a la reelección, que llamó a distinguir lo que es una encuesta como la Sondaxe, que coloca a Feijoo con opciones de obtener su cuarta mayoría absoluta consecutiva, y lo que es el resultado real de una jornada electoral. «Sei perfectamente que a mellor forma de perder eleccións é considerar que as enquisas favorables se converten inevitablemente en resultados electorais», manifestó Feijoo, intentando combatir el exceso de optimismo que puedan infundir los estudios demoscópicos en las filas de su partido.

El jefe del Ejecutivo gallego puso de relieve que, en lo que toca al PPdeG, «imos traballar, non imos dar un só balón por perdido», pues considera que esa es la forma de encarar las elecciones, en las que Feijoo intentará -dijo- trasladar a los gallegos en qué consiste su oferta política y de conformación de un nuevo gobierno para después del 12 de julio.

La movilización es la palabra más invocada en las fuerzas de la izquierda, que en la encuesta de Sondaxe se quedan, en conjunto, a tres escaños de la mayoría que necesitan para formar un Gobierno alternativo al de Feijoo. Con todo, tanto PSdeG, como BNG y Galicia en Común ven factible darle la vuelta a las previsiones, sobre todo si los votantes progresistas acuden a votar.

El secretario xeral del PSdeG-PSOE y candidato a la Xunta, Gonzalo Caballero, aporta otro elemento: la comparación con las elecciones autonómicas del 2016. Apunta que el PP retrocede un escaño con relación a hace cuatro años, mientras el PSdeG «sigue subiendo», tres escaños más, y «lidera la alternativa progresista de gobierno». Eso, para Caballero, denota que los socialistas tienen potencial y representan «el cambio con garantías en el que los gallegos pueden confiar».

El aspirante socialista también apunta que, hace siete meses, «empatamos con el PPdeG» en las generales de noviembre, al tiempo que en el 2019 lograron vencer a todas las encuestas y situarse, por primera vez, como el partido más votado en Galicia. «Con los datos que tenemos», añadió Caballero, «el 12J habrá cambio político en Galicia con un presidente socialista».

La portavoz nacional del BNG y aspirante a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, pone de relieve que la «foto fixa do momento concreto» que ofrece la encuesta de Sondaxe «confirma que o BNG é unha forza á alza, que somos a candidatura que ilusiona á maioría social» y que apuesta por un cambio gallego el 12 de julio para dejar atrás «a década gris e decadente do PP». Pese a que el estudio otorga al PP una mayoría absoluta con 40 escaños, Pontón considera que «se todas as persoas que queremos abrir un tempo novo nos mobilizamos o 12 de xullo, o cambio galego non só é posible, senón que é imparable». En este sentido, defendió ese giro hacia un cambio gallego «que traia aire fresco, ilusión e futuro».

Para Antón Gómez-Reino, portavoz de la coalición Galicia en Común y candidato a la presidencia de la Xunta, la «enquisa fundamental» será la del 12 de julio, el día del llamamiento a las urnas. En todo caso, considera que más allá de los resultados de su formación, a la que Sondaxe asigna 6 escaños, «hai que facer un esforzo o conxunto de forzas progresistas para visibilizar o goberno posible e tan necesario no noso país». La movilización es una palabra clave para Gómez-Reino, que se marca el reto de utilizar las cinco semanas que quedan por delante para animar a la ciudadanía a acudir a las urnas.