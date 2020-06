Galicia puede establecer la movilidad entre sus provincias desde el lunes

0

Galicia pasará este lunes a la fase 3, lo que permitirá a la Xunta autorizar el movimiento de ciudadanos entre las distintas provincias de la comunidad, un cambio que el Ejecutivo gallego solicitó de forma oficial ayer mismo al Gobierno central. A partir del día 8 el 52 % de la población española alcanzará el que, salvo rebrotes, será el último trecho de la desescalada y que estará gestionado por los gobiernos autonómicos.

Unos 25 millones de personas tendrán menos restricciones en su vida diaria. Junto a Galicia avanzarán íntegramente Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra, País Vasco, Andalucía, Murcia, La Rioja y Melilla. También lo harán las provincias de Cuenca y Guadalajara, en Castilla-La Mancha, y las áreas del Campo de Tarragona, Tierras del Ebro y Alto Pirineo, en Cataluña. Las cuatro zonas más rezagadas de la desescalada (Madrid, el área metropolitana de Barcelona, la región sanitaria de Lérida y la casi toda Castilla y León) accederán a la fase 2.

El lunes no quedará en la 1 ningún territorio de España. En los que accedan a la 3 seguirán prohibidos los viajes a otras comunidades. José Luis Ábalos, ministro de Transporte, planteó esta posibilidad el pasado lunes, pero Salvador Illa lo corrigió al día siguiente y ayer insistió en que este tipo de traslados continúan vetados. No podrá haber viajes no justificados entre autonomías limítrofes hasta que estas dejen atrás la desescalada y afronten lo que el Gobierno llama la «nueva normalidad». Los gallegos tardarán en poder cruzar a León o Zamora, porque no evolucionan en paralelo a la comunidad. En cambio, si Galicia y Asturias tienen una evolución favorable, podría establecerse la movilidad entre las dos autonomías el 22 de junio o incluso antes.

Nuevo decreto

Decidir cuándo se dará el paso a la «nueva normalidad» quedará en manos de los presidentes de las comunidades que lleguen a la fase 3, algo que supondría, de facto, dejar sin efecto el estado de alarma en estas áreas a pesar de que la última y definitiva prórroga concluye el 21 de junio. En este sentido, el director del Centro de coordinación de emergencias y alertas Sanitarias, Fernando Simón, explicó que, en principio, los presidentes autonómicos «tendrán que solicitar al ministro» el fin del estado de alarma o, «como mínimo, informar» de su decisión. Para gestionar esta situación asimétrica y novedosa el Gobierno central tiene previsto aprobar el martes que viene un real decreto que fije un marco legal.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a flexibilizar las normas de la desescalada, saltándose el margen establecido de dos semanas para pasar de fase. Las provincias de Granda y Málaga y el municipio de Totana, en Murcia, accederán a la 3 después de haber estado siete días en la 2. La ciudad de Ceuta, que sí que cumplía el requisito de haber estado dos semanas en la 2, solicitó no avanzar debido a un rebrote que ha causado 22 contagios y el aislamiento de 271 personas.

A esta nueva convocatoria de cambio de fase no concurría el 20 % de la población del país, algo menos de diez millones de habitantes de las cuatro islas canarias y baleares que están ya en la fase 3 (La Graciosa, El Hierro, La Gomera y Formentera), Valencia, Toledo, Cuenca y Guadalajara, varias áreas de Cataluña y El Bierzo.

El presidente de la Xunta conoció el pase a la fase 3 durante la comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta. «Cumprimos todos os requisitos», dijo Alberto Núñez Feijoo. Critica que las instituciones autonómicas a estas alturas todavía no tengan pistas fiables de las competencias que podrán ejercer y las que se reserva el Gobierno central. Feijoo prefirió no profundizar para no contribuir a la «confusión».

Las competencias

El Gobierno gallego confía en tener más detalles sobre la cogobernanza del estado de alarma entre la previsible rueda de prensa de Pedro Sánchez del fin de semana y la videoconferencia de presidentes de mañana. En cualquier caso, a comienzos de la semana se celebrará una reunión del mando coordinador en Galicia (Cecop) que diseñarán las medidas en función de un margen de maniobra que disgusta a Feijoo: «Este juego de competencias empieza a ser desagradable», zanjó, antes de garantizar que la Xunta estará atenta a cualquier rebrote en su territorio para limitar la movilidad si lo considerara necesario.