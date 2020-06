El Supremo avala el decreto de la Xunta sobre pisos turísticos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 05/06/2020 15:53 h

El Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de la Abogacía del Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y contra el decreto del año 2017 de la Xunta por el que se regulaban los pisos turísticos, según acaba de anunciar el TSXG, que ya se había pronunciado a favor de esa norma del Gobierno gallego, desestimando primero el contencioso de una asociación, y posteriormente de la propia CNMC, que consideraba que se vulneraba el libre mercado.

El #TS confirma la sentencia de febrero de 2018 dictada por el #TSXG que avaló el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma de #Galicia — TSXG (@TSXGalicia) June 5, 2020

De esta forma, se avala el decreto de viviendas turísticas, que entró en vigor en mayo del 2017. La reclamación de Competencia se oponía a la limitación de alquilar por habitaciones la vivienda, el establecimiento de un régimen diferenciado según la duración de los alquileres, la posibilidad de restringir el número máximo de viviendas de uso turístico, la limitación a tres meses del período de alojamiento, y los requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos a los propietarios.

Esa reclamación fue rechazada en el 2018 en todos sus apartados y Competencia anunció un recurso que dio lugar a un largo proceso judicial. El Supremo dictó una primera sentencia sobre este asunto el 21 de octubre de 2019, que sí estimó parcialmente el recurso del Estado y de la CNMC y anulaba dos artículos. Sin embargo, la Axencia Turismo de Galicia planteó incidente de nulidad por entender que no había tenido en consideración la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de Galicia, lo que fue estimado el pasado diciembre, declarando nula la citada sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 2019. Anulada la sentencia dictada en su momento, procedía ahora dictar una nueva, explican en el TSXG.

Los artículos del decreto inicialmente considerados no conformes a derecho se referían a la exclusión de la cesión de la vivienda por habitaciones. El alto tribunal entiende ahora que esa restricción reglamentaria cuenta con un expreso respaldo legal, ya que no en la Ley de Arrendamientos Urbanos, sí en la propia ley gallega de turismo.

La sentencia recoge que la Xunta ha destacado que dicho precepto no prohíbe la cesión por habitaciones, sino que la excluye de la normativa sectorial de ordenación del turismo. Esto es, que el titular de una vivienda siempre podría arrendar habitaciones aisladas de una vivienda, solo que dicho contrato formalizado al amparo de la autonomía privada, no serían viviendas turísticas y no estarían sujetas a la regulación autonómica existente en la materia.

La sentencia también señala que los fines de protección de los usuarios turísticos y la garantía y la sostenibilidad de una actividad turística de calidad, citados en la Ley de turismo gallega, pueden considerarse una justificación de interés general que ampare determinadas restricciones contenidas en la ordenación del turismo efectuada por esa ley, y entre ellas, la de que la oferta de viviendas turísticas y de uso turístico hayan de alquilarse en su totalidad, habida cuenta de que la posibilidad de alquilar habitaciones solas existe en la ordenación de Galicia tanto en las modalidades tradicionales de alojamiento (hoteles, pensiones y similares) como en alquileres particulares fuera de la normativa turística.