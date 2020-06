La carta de Valeria Quer a Pablo Iglesias: «Debería ponerle cabeza a lo que habla: mi hermana fue violada y asesinada de la manera más cruel inimaginable»

0

Redacción 05/06/2020 19:15 h

La familia de Diana Quer ha vuelto a manifestarse en redes sociales en favor de la prisión permanente revisable. Si hace unas semanas era el padre de la joven asesinada, Juan Carlos Quer, quien cargaba contra Pablo Iglesias, ahora lo ha hecho Valeria, la hermana menor de Diana. La joven ha escrito una carta dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno, que se ha posicionado siempre en contra de esta condena. Valeria compara a su hermana con los hijos de Pablo Iglesias, que también nacieron de forma prematura. «Tus hijas salieron adelante, una hermana mía se quedó por el camino (en referencia a Carolina, la hermana gemela de Diana que falleció a las 24 horas del parto) y mi hermana Diana luchó hasta el último momento».

La hija menor de Juan Carlos Quer y de Diana López-Pinel asegura que el vicepresidente no mantendría su posición contra la prisión permanente revisable si se hubiese visto en una situación parecida a la de su familia. «¿Si usted estuviera en nuestro lugar, lucharía por venganza? Así llama usted a la prisión permanente revisable», prosigue Valeria en su relato, que además relata, según su criterio, por qué José Enrique Abuín, es merecedor de esa condena. «Usted cree que no se le debe poner una prisión permanente revisable a un persona que ha intentado reincidir tres veces después del acontecimiento de mi hermana. Si a usted le parece una ley injusta que un violador reincidente no pague prisión permanente, usted lo que va a conseguir es un país de desgracias», apunta la joven.

Valeria Quer le pide a Pablo Iglesias «cabeza» y «replantearse muchas cosas». «Mi hermana no va a volver y fue violada y asesinada de la manera más cruel que podría ser. Algo inimaginable. Y después de todo, usted lo ve como una cadena perpetua. Perdone, señor Iglesias, pero no buscamos venganza como usted dice desde su chalé acomodado, buscamos justicia», dice Valeria apuntando que su hermana fue una de las víctimas del Chicle, pero que «habrían caído muchas más». «Replantee sus ideales. la gente de izquierdas no está de acuerdo con que usted derogue una ley que ayuda a las mujeres. Usted que tanto habla de feminismo», termina su relato la joven.

El padre y Diana y la piscina

Hace solo unos días, el pasado 26 de mayo, era el padre de Diana Quer quien cargaba contra Iglesias. Horas antes de que arrancase la vista de apelación en A Coruña sobre la sentencia a prisión permanente revisable a José Enrique Abuín. Juan Carlos Quer arremetía contra el vicepresidente, por la posición del también líder de Podemos contra esa figura del Código Penal. «Iglesias rechaza la prisión permanente para El Chicle porque no sería justicia, si no "Venganza". Lo afirma el vicepresidente del Gobierno, ahora experto en Justicia y políticas de reinserción de reos sexuales reincidentes. Solito lo arregla él con clases de educación ciudadana», decía el padre de Diana en Twitter.

Visiblemente enfadado con Iglesias, añadía dos mensajes más en los que vinculaba la mansión de los Iglesias-Montero en Galapagar con la nave de Asados en la que fue asesinada la joven madrileña. Quer comparaba el pozo en el que fue introducido el cuerpo de Diana Quer con la piscina de esa vivienda: «la última piscina donde Diana Quer fue depositada por su violador y salvaje asesino. Piscina de la mansión de Pablo Iglesias».