Alcaldes coruñeses del PSdeG piden usar el superávit para la reconstrucción tras la pandemia

santiago / la voz 03/06/2020 05:00 h

Los socialistas de la provincia de A Coruña reunieron ayer a su consello de alcaldes, al que invitaron al presidente de la FEMP y regidor de Vigo, Abel Caballero, para volver a poner sobre la mesa una demanda en la que llevan tiempo insistiendo: poder utilizar el superávit del 2019 y los remanentes depositados en los bancos para paliar las consecuencias económicas y sociales provocadas por la pandemia del coronavirus.

Los concellos gallegos registraron el año pasado un superávit de unos 120 millones de euros, que en principio deberían destinar a la amortización de deuda, salvo que el Ministerio de Hacienda les permita reorientar dichos recursos a otras finalidades, como los planes de reconstrucción post covid-19.

Esa es la reivindicación que hace el consello de alcaldes del PSdeG coruñés, presidido por el regidor de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que en la reunión telemática no solo defendió «o papel fundamental» realizado por los ayuntamientos que estuvieron «en primeira liña na crise da covid-19», sino que puso de relieve que ahora también deberán desempeñar un papel «importante» en los planes de reconstrucción. Y para eso se necesitan recursos, razón por la cual Formoso reclamó que «os remanentes e o superávit, os aforros de concellos e deputacións podan ser usados polas entidades locais que as aforraron e no lugar onde se aforraron».

Deuda con los concellos

Con ese planteamiento coincidió el alcalde de Vigo, que advirtió en el encuentro telemático: «Que ninguén pense en quedarse cun só céntimo dos concellos, e dígoo por Feijoo». Abel Caballero dijo que la FEMP pedirá la constitución de un fondo especial de 5.000 millones de euros para que las corporaciones locales puedan encarar los nuevos desafíos derivados de la epidemia, reclamará que puedan participar en la gestión de los fondos europeos, a la vez que demanda a la Xunta que transfiera los 380 millones, y otros 23 aportados por el Estado, que adeuda a los concellos.

El PSOE tiene 41 alcaldías en la provincia coruñesa, casi el 40 % de las de Galicia, entre las que figuran las tres ciudades: A Coruña, Santiago y Ferrol.