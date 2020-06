Galicia en Común propone al PSdeG y al BNG consensuar la campaña electoral con actos conjuntos

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 03/06/2020 15:48 h

El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, se ha dirigido por escrito a Ana Pontón y a Gonzalo Caballero, líderes del BNG y del PSdeG, respectivamente, para invitarles a consensuar una campaña en la que dar a conocer a los gallegos sus programas para las elecciones autonómicas del 12 de julio. Asumiendo que solo uniendo sus fuerzas lograrán gobernar la Xunta en caso de obtener más votos que el PP, el candidato de Galicia en Común cree que, con la celebración de actos de campaña conjunta podrán hacer llegar mejor a los gallegos su alternativa frente al gobierno del PP con Núñez Feijoo a la cabeza. Por eso, Gómez-Reino recoge el guante lanzado por el BNG en el mes de mayo, cuando los nacionalistas hicieron una propuesta similar, e invita también a Gonzalo Caballero a mantener «unha xuntanza de traballo coa maior urxencia entre as equipas de campaña a fin de consensuar unha proposta unitaria entre as tres candidaturas para abordar a campaña electoral coas máximas garantías no respecto á democracia e a saúde pública».

Galicia en Común propone el envío conjunto a los ciudadanos de los programas políticos, un debate con vuelta en la TVG y más espacios en los medios públicos para compensar la ausencia de mítines, así como otros encuentros de carácter sectorial y territorial en los que ofrecer a los gallegos sus propuestas elctorales. «Desde Galicia en Común-Anova Marea consideramos primordial acadar un acordo amplo entre as tres forzas que suman a alternativa a Feijóo que se centre en ofrecer dúas garantías básicas ao electorado galego ante a cita coas urnas; dunha banda, unhas garantías sanitarias estritas para a saúde pública que non deixen marxe á improvisación nin ao risco e, pola outra, as irrenunciables garantías democráticas de que as galegas e os galegos terán o dereito a informarse das distintas opcións e das propostas políticas dos nosos programas para poder elixir entre o austericidio dos recortes e da propaganda do decenio negro de Feijóo ou un Goberno de progreso para a Galicia futura», dice el líder de la coalición formada por Galicia en Común, Anova y mareas municipales como Compostela Aberta y Marea Atlántica.