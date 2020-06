La Fiscalía investigará las okupaciones de casas de A Zapateira

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Antón S. Rodríguez

A Coruña / La Voz 04/06/2020 05:00 h

La Fiscalía Provincial de A Coruña acaba de abrir un oficio de diligencias de investigación penal tras tener conocimiento de la okupación de varios inmuebles en los últimos días en la zona de A Zapateira, una urbanización en las afueras de la ciudad de A Coruña y que alcanza también los municipios de Arteixo y Culleredo. El Ministerio Público remitió oficios a la Guardia Civil y a la Policía Judicial con el objetivo de que identifique a los okupas de los chalés y determinar si están incurriendo en delito de usurpación según el artículo 245, apartado 2, del Código Penal.

La okupación de dos inmuebles de lujo, uno de ellos con exhibición en redes sociales por parte de los inquilinos ilegales, ha trasladado la indignación a todo el vecindario, que este lunes protestó ante una de las casas okupadas con una concentración de 150 personas.

Mientras los residentes ajustan aún más sus medidas de seguridad, y esperanzados por el paso que acaba de dar la Fiscalía, las redes sociales canalizan buena parte de la indignación que han supuesto estos episodios. «Cualquier día algún propietario loquea por la injusticia y hay daños irreparables», vaticina en Facebook Mariluz RB. «No hay ley ni justicia, era tan fácil como que entrara la Policía, pidiera escritura o contrato de alquiler (…) la propiedad privada es sagrada, si se metieran en casa de los políticos, enseguida legislaban», explica Diego Bermúdez.

«El mundo al revés, El País del Nunca Jamás, no logro entender qué hay de justo y legal en esas acciones que amerite defensa y protección por parte de la ley y deje al verdadero agraviado desprotegido», se queja Ricardo González.

Marla García indica que se ve incapaz de «entender cómo okupan casas que nos les pertenecen y la policía no puede hacer nada. En cambio, cuando se pide un desalojo por impago, porque no pueden pagar, la Policía entra sí o sí a las casas y los echan. ¿La gente mala va a seguir yéndose de rositas?».

Con ironía

Algunos tiran de ironía. «¿Por qué no van a okupar viviendas si la ley los protege? Hacen bien en reírse de todos. A ver quién los echa», escribe Esther López. «Y mañana le llevarán los 1.045 euros de la paguita el funcionario de Correos para que no se irriten», apostilla Juan Nogueira.

Hay quien felicita a los vecinos por manifestarse ante la casa okupada. «Eso se tenía que hacer en todas las okupaciones, manifestaciones ante todas las casas okupadas», apunta Francisco Abreu. «Si no tienen casa que la ganen como hizo todo el mundo, o que soliciten viviendas sociales que pagamos todos», se queja José Martínez. Por su parte, Edi Pérez hace extensible la preocupación a todos los propietarios de inmubles: «Que las leyes les protegen y no puedan echarlos es increíble, si tienes un piso y no lo tienes alquilado estarás temblando con esto de los okupas!».