Feijoo: «No me encuentro cómodo con la actual situación política en España»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 03/06/2020 15:28 h

El presidente de la Xunta cree que ha llegado el momento de que los directivos de las empresas se pongan «a la vanguardia» de la reactivación económica, igual que los sanitarios lo hicieron durante las primeras semanas de la pandemia. En una videoconferencia organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) a la que se conectaron 1.400 personas de toda España, Alberto Núñez Feijoo explicó que la recuperación se acelerará «si no repetimos los fallos de gestión. Hemos aplaudido a los sanitarios y ahora necesitamos aplaudirles a ustedes. España necesita líderes para evitar la caída abrupta. Si ustedes aciertan saldremos de la crisis», aseguró.

También hizo un llamamiento al «sosiego político» como entorno necesario para no lastrar una situación que reconoció «complejísima» pero ante la que ve a Galicia en una ligera ventaja al haber reducido su deuda con respecto a otras comunidades. Además, puso en duda que esta remontada económica se pueda liderar desde un Gobierno dividido internamente y que hace de la «división de la sociedad» el eje de sus propuestas. Feijoo reconoció al término de su intervención que no se encuentra «cómodo» en la actual situación política española, pero aclaró que se trata de una sensación que le acompaña desde hace dos años, a partir de una moción de censura «que no ha mejorado» en ningún aspecto la vida de los ciudadanos.

En una breve descripción sobre la situación de los últimos meses, Feijoo denunció dos errores estratégicos del Gobierno: el fallo en la alerta epidemiológica y la incapacidad inicial del Ministerio de Sanidad para resolver compras de material sanitario en un momento muy delicado. En este punto, aseguró que España le debe un «agradecimiento» a la sociedad civil y a empresas como Inditex, que demostró «mayor capacidad logística que España».

Al contrario, su opinión sobre la gestión de la pandemia cambia sustancialmente cuando se refiere a los gobiernos autonómicos, en lo que consideró un triunfo de la «política próxima». Sin la colaboración de los presidentes, dijo, la gestión sería «calamitosa», porque «la publicación de órdenes en el BOE no salva vidas», mientras que desde Moncloa se promocionó una visión del estado de alarma con «privilegios territoriales».

Un Xacobeo 2021 que penetre en el 2022

Feijoo detecta dos problemas de «reputación» para España que pueden tener consecuencias. Por un lado, los desajustes al contar los fallecimientos, que minan la confianza de los ciudadanos; y, por otro, el coste que tendrá en el ámbito turístico no presentarse al mundo como un país seguro capaz de reaccionar con criterio ante un posible rebrote. Entre otras medidas, pidió que se intensifiquen y faciliten los controles en los aeropuertos ante la llegada de turistas. Sobre las posibilidades de Galicia en ese marco, puso como referencia la oportunidad que supone el Xacobeo 2021, un evento que cree que debe extenderse también al 2022.

En el ámbito puramente económico, el presidente gallego pidió que el Gobierno trabaje para dar facilidades para el retorno de los trabajadores en un ERTE a sus puestos sin perjudicar al empresario, que debe tener mayor «flexibilidad laboral» respetando la protección del empleado, «aunque hacer política anticíclica sería un tremendo error», apuntó. Además, recomendó rebajar el IVA para el turismo y la hostelería, explorar una disminución temporal de la fiscalidad para incentivar el consumo y no introducir «reformas ideológicas» sino incidir en la buena gestión «sin experimentar».