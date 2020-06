El presidente de los vecinos de A Zapateira: «Esta no es una okupación normal, lo que quieren es veranear gratis»

0

La Voz de Galicia Toni Silva

A Coruña / LA Voz 03/06/2020 05:00 h

La cuenta de WhatsApp de los vecinos de A Zapateira, en A Coruña, empieza a tener extensiones kilométricas por todos los mensajes que se apelotonan por la indignación de los vecinos. La okupación de dos viviendas de lujo, una de ellas con exhibición incluida en las redes sociales, ha soliviantado a esta urbanización de más de tres mil familias. El presidente de la asociación vecinal, Juan Manuel Sánchez-Albornoz (A Coruña, 1966) propuso una concentración para el pasado lunes que fue secundada por más de 150 residentes.

-Okupación con vistas, la nueva moda.

-Okupación de veraneo, okupación vacacional, o de chulería. Una mezcla de todo eso.

-¿Imaginaron ser víctimas de un vandalismo de este tipo?

-Nunca lo pensamos porque estas no son el perfil de viviendas que puedan cubrir una necesidad habitacional, son casas de lujo. Lo que buscan estos okupas es veranear gratis.

-La concentración de rechazo fue un éxito de participación, mostró el hartazgo de los vecinos.

-Sí, el hartazgo, la impotencia y la indignación. Nos juntamos muchos para protestar.

-¿La difusión del vídeo de uno de los okupas por redes sociales fue la gota que colmó el vaso?

-Okupan, presumen, chulean y cuando algún vecino se lo recrimina, van y le insultan. Sí, ese vídeo fue la gota de colmó el vaso. No solo okupan, sino que además alardean de la okupación. Esto no puede dejarse pasar, tememos un efecto llamada. Todos estamos muy cansados de estar en casa por el confinamiento, y ahora resulta que no te puedes ir un par de días por si a la vuelta te la encuentras okupada. Hay miedo. Estas casas que han violentado tienen alarma y cámaras, no estaban abandonadas por las entidades bancarias.

-Los vecinos están adheridos a una cuenta de grupo de WhatsApp con más de 140 familias. ¿Cuál es la palabra estrella estos días en esa cuenta?

-Indignación, sin duda. Luego, estamos muy desconcertados de la falta de seguridad jurídica. Que te okupen una casa y que se inicie un proceso de meses hasta que un juez lo determine... ¿Qué pasó con la Ley de desahucios exprés contra los okupas? Parece que la ley está apoyando a todos los sinvergüenzas. Tenemos esa cuenta de WhatsApp ya desde hace un par de años, somos un barrio peculiar. Ahora estamos pendientes los unos de los otros, hemos acordado que cuando uno se vaya avise al vecino por si oye ruidos extraños. Es algo positivo que podemos extraer de todo esto.

-El número 31 de la calle Nueva York parece un caso especialmente complicado por el perfil de los okupas. ¿Cómo cree que acabará este episodio?

-O la presión social hace que desistan y se vayan, y no parece por la chulería con la que están respondiendo, o tendrá que llegar una orden judicial. Las entidades financieras me han comentado que ya están en ello.

-Parece incluso que los okupas han ofrecido a otros amigos acudir a esta vivienda.

-La casa es muy grande. No se sabe el número de personas que ha habido a la vez, son una pandilla de jóvenes, se llaman unos a otros, hay un momento en el vídeo en que dice «estas son nuestras vistas», ¿vuestras vistas? Serán las vistas de una casa que no os pertenece, han interiorizado que la casa es de ellos mientras los demás seguimos pagando nuestras hipotecas.

-Las casas de A Zapateira también han sido escenario habitual de las bandas itinerantes de robos de joyas y dinero.

-Se han cebado mucho con este barrio. Hemos sufrido oleadas de robos, pero tampoco hemos sufrido más o menos que otras zonas de la ciudad, lo que ocurre es que los vecinos somos muy activos y se nos ve más, porque me consta que en la ciudad hay muchos okupas.