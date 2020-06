Las familias recibirán hasta 2.750 euros de la Xunta hasta agosto para cuidadores

0

redacción / la voz 02/06/2020 05:00 h

La Xunta decidía hace unos días que las escuelas infantiles gallegas permanecerán cerradas hasta septiembre. Se trata, de esta manera, de evitar posibles contagios en un contexto en el que el papel de los niños como transmisores del coronavirus no está todavía claro, como tampoco lo está la afección del virus sobre la población infantil. Pero en el debate sobre la reapertura o no de los centros para menores de tres años, además de las cuestiones sanitarias pesan también otras como los problemas de conciliación para las familias. En este aspecto, la Administración gallega está perfilando una serie de medidas para ayudar a salvar esos escollos en un momento en el que los padres están regresando o han regresado ya a sus puestos de trabajo. Entre ellas, una ayuda de 500 euros al mes para contratar cuidadores.

En los próximos días se publicará en el Diario Oficial de Galicia la orden que regulará estas ayudas que, según la Consellería de Política Social, encargada de impulsar estas medidas, serán de 500 euros al mes desde la segunda quincena de marzo -cuando comenzó el estado de alarma- hasta el 31 de agosto. Cada familia, por lo tanto, podrá cobrar hasta 2.750 euros.

Esta ayuda está destinada a pagar la nómina de un cuidador a domicilio, ya sea directamente o a través de una empresa, siempre que la fecha del contrato sea posterior a la declaración de la emergencia sanitaria, puesto que se trata de una línea de ayudas destinada, precisamente, a atender las necesidades de cuidados surgidas como consecuencia de la pandemia.

Los destinatarios son familias con niños de hasta doce años incluidos en las que los padres trabajen y que cobren hasta 806 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar. Una ayuda similar se habilitará también para personas mayores o con discapacidad.

Esta decisión de la Xunta de no reabrir de momento las escuelas infantiles concuerda con las recomendaciones de los pediatras. Conseguir que un niño menor de tres años mantenga las distancias de seguridad no es una tarea sencilla. Si en lugar de un niño hablamos de varios pequeños reunidos en un aula, el cumplimiento de las condiciones de seguridad para evitar posibles contagios de coronavirus es prácticamente imposible. Este es el argumento que ha pesado para que la Asociación Española de Pediatría haya recomendado que las escuelas infantiles no reabran hasta el control total del virus. En caso de que lo hagan, añaden, no deberían convivir en un aula más de cinco alumnos a la vez.

Pero este aplazamiento hasta septiembre de la apertura de las escuelas infantiles no ha gustado a las privadas, que temen las consecuencias económicas de la medida y que estas supongan que muchas tengan que echar el cierre antes de que llegue el mes de septiembre. Desde la Asociación Galega de Escuelas Infantiles (Agadei) habían solicitado abrir el 22 de junio y, tras la decisión de la Xunta insisten en que esa hubiese sido la mejor solución. En primer lugar, cree la presidenta del colectivo, Beatriz Iglesias, porque «era más factible abrir ahora, con un protocolo claro y con pocos niños, porque en verano siempre hay menos» que hacerlo en septiembre, con más alumnos y con los protocolos sin probar. En segundo lugar, por una cuestión económica. La mayor parte de las escuelas infantiles privadas tienen a sus empleados en ERTE, y no saben, dice Iglesias, si se ampliarán hasta septiembre. Por eso temen graves consecuencias económicas para muchos centros.