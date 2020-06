Descarrila en Zamora un tren Alvia que viajaba de Galicia a Madrid

0

La Voz de Galicia Pablo González E.V. Pita

Redacción / La Voz 02/06/2020 19:28 h

La caída de un todoterreno desde un paso elevado sobre la vía del tren muy cerca de Zamora provocó el descarrilamiento de la cabeza motriz del Alvia que realizaba la ruta entre Galicia y Madrid, a escasa distancia de la localidad de La Hiniesta. El inédito accidente se produjo a las 16.11 horas y provocó la muerte del conductor del vehículo y del maquinista que iba en prácticas en cabina. El conductor titular del tren fue evacuado en helicóptero al hospital Virgen de la Concha de Zamora. El descarrilamiento, a falta de las investigaciones pertinentes, se produjo al arrollar la cabeza motriz al vehículo, lo que provocó su vuelco. Los dos maquinistas tuvieron que ser excarcelados de la cabina. Al que estaba más grave se le intentó reanimar sin éxito en el lugar del accidente por los servicios médicos que se trasladaron allí.

Los 155 pasajeros que viajaban en el convoy, en doble composición, resultaron ilesos, aunque fuentes de Renfe todavía no pudieron precisar si las heridas del otro maquinista revisten gravedad. La Subdelegación del Gobierno en Zamora eleva a 174 los viajeros, y precisó que seis de ellos han sido trasladados al Virgen de la Concha con dolencias leves como latigazo cervical y episodios de ansiedad.

El descarrilamiento provocó que buena parte del convoy se saliera de la vía, por lo que retirar todo el material rodante puede llevar varios días, según fuentes no oficiales. La línea a Madrid, por tanto, quedará cortada hasta que se puedan retirar las composiciones.

La intención es que los viajeros vayan caminando hasta la base de montaje de La Hiniesta, situada muy cerca del lugar en el que se produjo el accidente. Después serán trasladadas desde allí hasta la estación de Zamora, según informó Renfe, donde se habilitará otro convoy. El tren había salido de la estación de Ferrol a las 10.37 horas.

Aunque la mayor parte de los vagones han quedado fuera de la vía, ninguno de ellos terminó volcado tras el impacto, por lo que los pasajeros pudieron salir por su propio pie. Según fuentes no oficiales, el maquinista titular es Francisco Picazo. Renfe aún no ha confirmado la identidad del maquinista en prácticas fallecido.

Omar Ortiz, un pasajero del vagón número 15, que salió de Vigo, vivió así el accidente. «De repente notamos frenazos, medio normales, hasta que el vagón empezó a subir para arriba y luego,para abajo, arriba y abajo. Se tiñó de polvo el vagón y no se veía nada. Salí impulsado hacia delante y la gente gritaba. Con el último frenazo me di un golpe en la cabeza, los cristales se partieron». Fue entonces cuando se asomó a la ventana y vio la cabeza motriz del tren despedida fuera de las vías, volcada y paralela al resto del convoy. «El tren no estaba volcado, solo las máquinas», añadió.

A las 17.30 horas, los operarios estaban repartiendo botellines de agua a los viajeros fuera del tren antes de embarcar en varios autobuses camino de Zamora, donde tomarán un tren para Madrid.