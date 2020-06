El BNG denuncia que el uso masivo del voto por correo abre a la puerta «a un pucheirazo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

02/06/2020 14:13 h

El previsible incremento de peticiones para ejercer el voto por correo en las elecciones autonómicas del 12 de julio, con los carteros actuando como fedatarios públicos para evitar las aglomeraciones de personas en las oficinas postales y en los colegios electorales, puede ser la antesala de un fraude electoral masivo. Es lo que entiende el BNG, al advertir este martes que la extensión de una práctica que estaba prevista solo para casos excepcionales puede abrir la puerta «a un pucheirazo».

La formación que dirige Ana Pontón pone de relieve que no existen garantías democráticas para ejercer el voto por correo con la nueva modalidad implantada por la Junta Electoral Central, que por primera vez permite solicitar el voto sin acudir a una oficina postal. Basta con solicitarlo desde casa en la página web de Correos mediante la firma electrónica, y el cartero se encarga de entregar toda la documentación a domicilio, actuando como fedatario en la comprobación de la identidad del elector y recibiendo el sobre cerrado con el sufragio emitido.

La coordinadora de campaña del BNG, Goretti Sanmartín, sostiene que «é necesario esixir a orixe e a emisión de todos os votos», y dice no entender que se pueda dar cabida a la posibilidad de que, «sen nengún tipo de xustificación», se pueda hacer «un voto masivo a través do persoal de Correos sen as debidas garantías».

La nueva situación creada, remarca el Bloque, puede convertirse en «unha carretaxe de votos a través dunha extensión inaudita do voto por correo». Sanmartín pone el acento en que el servicio postal no dispone del suficiente personal para asumir las nuevas atribuciones de fedatarios públicos concedidas tras la crisis del covid-19, ni tampoco ve justificado que un procedimiento de votación que la ley considera excepcional se haga extensible al conjunto de la poboación. «Temos esa perspectiva de que se pode estar preparando unha fraude electoral, un pucheirazo, unha carretaxe de votos», insistió la dirigente nacionalista.