Gómez-Reino acusa a Feijoo de mantener en Galicia «unha risga escuálida»

La Voz de Galicia Susana Luaña

Redacción / La Voz 01/06/2020 12:40 h

El secretario xeral de Podemos Galicia y candidato a las elecciones autonómicas por Galicia en Común-Anova Mareas califica de "histórica" la aprobación, por parte del Gobierno central, de la renta mínima vital y criticó a Feijoo por solicitar la gestión del nuevo salario para las familias sin recursos cuando, en Galicia, «mantén durante anos unha risga escuálida». A entender de Antón Gómez-Reino, el presidente de la Xunta «non é quen de adaptala para que sexa complementaria coa renta mínima vital», dijo en relación al carácter excluyente de la risga, que no es compatible con otras ayudas.

Gómez-Reino, que está convencido de que en Galicia sigue habiendo una mayoría de voto progresista, dijo esperar que el 12 de junio se refleje esa realidad en las urnas, aunque solo sea «cun só voto máis que o PP de Feijoo», de ahí que Galicia en Común mantenga intactas sus intenciones de llegar a un acuerdo con el PSdeG y el BNG para un Gobierno de coalición en Galicia.

En cuanto a la pandemia del coronavirus en Galicia, Gómez-Reino dijo que Feijoo era un buen discípulo de Manuel Fraga, pero que este, «ademais de ser ministro da ditadura, abría hospitais, non como Feijoo que os pecha». Al presidente de la Xunta lo acusó de echar balones fuera manteniendo el foco en cuestiones sobre las que no tiene competencias, como la movilidad entre provincias, en lugar de resolver asuntos clave como el futuro de la educación o la actividad en los centros de día. Sobre la imposibilidad de moverse todavía libremente por las cuatro provincias gallegas y la recuperación de las competencias por parte de las comunidades autónomas, se remitió a los informes técnicos: «Cando o digan as autoridades sanitarias».