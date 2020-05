El BNG propone ampliar hasta las 9 de la noche el horario de votación el 12J

0

Redacción 31/05/2020 13:10 h

El BNG ha pedido establecer una franja horaria de votación preferente para personas mayores y ampliar la jornada electoral para que los colegios cierren a las nueve de la noche, una hora más de lo establecido. Es la contrapropuesta de los nacionalistas al protocolo presentado por el Gobierno gallego esta semana.

Así lo ha avanzado la coordinadora de la campaña del Bloque, Goretti Sanmartín, quien ha explicado que la intención de la formación es que «haxa unha participación masiva, que poida votar o maior número posible de galegos e de galegas pero con todas as garantías democráticas nun proceso electoral absolutamente decisivo para o país como é o 12 de xullo».

Además del horario preferente para mayores y de la ampliación de la jornada, la contrapropuesta del BNG prevé que las oficinas de Correos en Galicia tengan un horario extendido y que abran de lunes a domingo, de mañana y de tarde, para que los ciudadanos puedan solicitar y emitir el voto. A su juicio «o que non se pode é cambiar as regras de xogo de tal xeito que se pretenda converter en xeral o voto por correo previsto na lei para determinados circunstancias».

Los nacionalistas avisan de que «o servizo postal non ten persoal suficiente para atender un voto por correo masivo coas debidas garantías democráticas» y creen que la medida para poder votar dando el sufragio directamente al cartero «é unha medida ambigua, mesmo perigosa que pode dar lugar a unha fraude electoral», denuncia Sanmartín. «Por iso, desde o BNG formulamos unha contraproposta que vai na liña de conseguir que vote o maior número posible de persoas pero con garantías, como establecer un horario preferente para as persoas maiores, ampliación da xornada nos colexios electorais e ampliación tamén no horario de atención de correos».