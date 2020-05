«Los profesores deben pensar que mis hijos pasan de todo y no quieren hacer los deberes»

0

La Voz de Galicia lucía rey

viveiro / la voz 30/05/2020 05:00 h

La vieja torreta de comunicaciones tapizada de maleza y con los cables en mal estado que hay a escasos metros de la casa de Ester Docampo presagia el tipo de conexión a Internet del que dispone su familia. «Internet va fatal, hay cortes continuos y la conexión es lentísima», afirma. Viven en el lugar de Prado, en Magazos, una de las parroquias del rural de Viveiro, y llevan años reclamando que la operadora reponga el cableado, aunque de momento no han recibido una respuesta satisfactoria. Y lo que antes era un incordio importante se ha convertido ahora en un auténtico problema en casa.

A raíz del estado de alarma y el adiós a las clases presenciales, la situación ha pasado de ser «incómoda» a convertirse en trascendental para el futuro académico de los dos hijos de la familia, de 13 y 17 años. Los chavales cursan primero de ESO y un ciclo formativo de formación profesional en los IES Vilar Ponte y María Sarmiento.

El suyo es un ejemplo claro de la brecha digital con la que se topan en este momento miles de hogares de toda Galicia que, bien sea por circunstancias económicas o por circunstancias sociales, no pueden garantizar a sus hijos la tecnología necesaria para adaptarse al intenso ritmo que marcan en el tramo final de este curso tan atípico las clases a través de videoconferencia, los trabajos telemáticos...

Y la incertidumbre es mayor al pensar en lo que puede ocurrir el próximo curso, cuando es más que probable que la formación telemática tenga todavía más importancia si se potencia ese formato de educación para evitar contagios.

Sin fibra óptica

«Los profesores pueden pensar que mis hijos pasan de los estudios, que pasan de todo, porque a veces no mandan las tareas o las mandan tarde, y el caso es que hay días en que no las pueden mandar porque no funciona la conexión, y ya no sé si los profes me creen o no», cuenta Ester. De sus palabras se desprende una mezcla de indignación y desesperación por no saber ya a quién o adónde recurrir. A diferencia de las ciudades, o incluso de núcleos más poblados del propio concello de Viveiro, la fibra óptica suena a algo muy lejano en Magazos. «Parece que los que vivimos en las aldeas no tenemos derecho a tener una conexión a Internet decente», se queja.

Hace varios años que la mujer decidió contratar los servicios de telefonía fija y móvil, además del de Internet, con una operadora distinta a la titular del cableado. Pero las soluciones no llegan por ninguna parte. «Mi operadora me dice que el problema es del cableado, que habría que cambiarlo entero y que ella no puede hacer nada porque no es su competencia. Y la operadora responsable de los cables dice que la solución pasa por que la empresa con la que tengo contratado el servicio nos baje los megas contratados», expone Ester. Mientras unos y otros se pasan la pelota, mes tras mes la familia sigue pagando puntualmente las facturas, pero no tiene un servicio que garantice un futuro para sus hijos.