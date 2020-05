El padre de Yago de la Puente, desaparecido hace 11 meses: «Yo sigo buscando por si alguien, o él mismo, me dicen algo»

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol / La Voz 29/05/2020 19:12 h

Incansable, porque dice ser un gran andarín y estar en forma, José Manuel de la Puente González llevó este viernes a Ferrol un SOS por su hijo Yago, desaparecido desde hace casi un año. Al joven se le perdió la pista el día 14 de julio del año pasado, cuando tras asistir al Festival Celta de Ortigueira, tomó el tren de la costa y, supuestamente, se apeó en Cerdido. Pero todo son incógnitas. Los operativos de búsqueda, que llegaron a ser multitudinarios, no dieron resultado y su padre continúa haciéndolo, ahora ya por su cuenta. «Yo sigo buscando, por si alguien que antes no se diera cuenta, viendo ahora la foto de mi caseta, o él mismo incluso, me dicen algo», explicaba esta mañana en Ferrol. José Manuel dice que se conformaría con un «estoy aquí, y punto».

La experiencia que está viviendo ahora, y en la que se siente muy arropado, dio comienzo el pasado día 2 de mayo, cuando se autorizaron los primeros paseos del confinamiento. «Amanecí en la Torre de Hércules y decidí grabar algo para la gente que me ayudó, a modo de agradecimiento, y lo subí a las redes sociales. Al día siguiente me dirigí a las fuerzas de seguridad, policías, bomberos, guardia civil, que participaron en la búsqueda en la zona de Cerdido».

A partir de ahí, aprovechando los madrugones diarios, y a medida que se reducían las restricciones en la desescalada, decidió ampliar esos paseos a las zonas por las que se buscó a Yago. «El caso estaba parado desde la gran batida del mes de diciembre por Cerdido; y los perros de rescate no pudieron ir en esa fecha ni rastrear la zona en marzo. Lo lógico es que ya no esté allí, pero yo volví a Cerdido». Y así recorrió diferentes lugares, y anuncia que no abandonará hasta que se cumpla el año, el 14 de julio. ¿Y después? Pues seguirá: ampliará su radio de acción al resto de Galicia, cuando se pueda cambiar de provincia, e incluso no descarta dar una vuelta a España, «mientras me duren las fuerzas».

Este viernes el padre de Yago estuvo en Ferrol, para realizar un recorrido desde la ensenada de A Malata, pasando por A Graña, San Felipe, el antiguo castillo de San Carlos, Cariño y el puerto exterior, para después regresar por la zona de Balón, todo por la extensa zona rural de Ferrol. Hizo el trayecto a pie, en compañía de una amiga, «que también es muy andarina y se sumó cuando ya pudimos salir a pasear acompañados».

Entre las salidas que tiene previstas para más adelante destaca la de Vigo, «que se volcó con carteles de la desaparición en los festivales», y la zona de O Courel, «donde a Yago le apetecía hacer algo con el tema de la castaña». La gente, dice, necesita tener presente la imagen de Yago, y por eso se está pegando estas caminatas diarias, vistiendo una camiseta con la foto de su hijo que ilustra la cartelería de la búsqueda. Y para mayor difusión, también tiene en marcha la producción de camisetas y mascarillas faciales con el lema «SOS Yago».

Para José Manuel, la «incertidumbre» sobre la desaparición de su hijo pesa, y duele mucho. «Aguantamos porque todo el mundo a nuestro alrededor nos da fuerza y ánimo».

Por eso se muestra dispuesto a «seguir haciendo ruido, dando la vuelta a España hasta que me duren las fuerzas». Porque lo que tiene muy claro es que este caso se quede en el olvido sin haberse resuelto. Las caminatas de ahora son de entre diez y doce kilómetros, y José Manuel de la Puente González se siente con fuerza para seguir.