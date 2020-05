La defensa acusa de imparcialidad a la Guardia Civil, a los forenses y al tribunal que condenó al Chicle

0

26/05/2020

Comienza en el Tribunal Superior de Xustiza, en A Coruña, la vista por la apelación presentada por la representación de José Enrique Abuín, el Chicle, por el asesinato de Diana Quer por el fue condenado a la pena de prisión permanente revisable y a otros cuatro años de cárcel por agresión sexual y detención ilegal. La vista comenzó con un recuerdo por parte del presidente del tribunal por las muertes causadas por el coronavirus e invita a compartir un minuto de silencio por las muertes del coronavirus.

La defensa acusa de imparcialidad

La primera en intervenir fue la abogada del Chicle, que está siendo muy dura y dice se ha vulnerado la presunción de inocencia contra su defendido. Todos se la han negado y se le ha privado de un juicio justo. No tuvo un juicio imparcial, se le condenó sin pruebas, añade.

La abogada señala que ni los forenses, ni los agentes de la Guardia Civil, ni el tribunal del jurado fueron imparciales.

La defensora del Chicle asegura que se manipularon las pruebas. Que se condenó a su defendido por hechos indeterminados en lo que se refiere a la agresión sexual. Pese a que el jurado hace constar que no se ha probado la violación, pero se le declara culpable por hechos indeterminados. ¿Es posible condenar así a una persona en un estado de derecho? ¿Es conciliable eso con la presunción de inocencia? La defensa pide la tutela judicial para el Chicle y explica que el tribunal no fue imparcial y tampoco los forenses, cuando reconocieron que no se había podido probar la agresión sexual. Hubo un prejuicio de culpabilidad hacia mi defendido.

La abogada añade que se manipuló la brida presuntamente utilizada para matar a Diana Quer y asegura que eso se ve en el reportaje fotográfico del levantamiento del cuerpo del pozo. Se ve perfectamente, afirma.

Está claro, dice la abogada, que el tribunal que juzgó al Chicle no fue imparcial, que tampoco lo fueron los forenses ni los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso. Para la defensa, no hay pruebas ni de la violación ni de la muerte. Que un veredicto condene a un acusado por hechos indeterminados. Ni siquiera identifican de qué brida se trata, la de 70 centímetros o la otra.

Sobre la causa de la muerte, la abogada apunta que se hizo caso a lo que dijeron los medios de comunicación, no a la tesis de la defensa, que dice que murió al agarrarle el cuello sin medir sus fuerzas. E insiste en que en la motivación de la sentencia hubo defectos porque el presidente del tribunal alteró el relato de hechos probados e invocó nuevos hechos y argumentos.

Insiste la letrada en que el proceso y la sentencia son nulos y que la sentencia fue injusta. No hay pruebas y abundó en que para condenar a una persona debe haber certeza objetiva más allá de cualquier duda razonable.

La abogada destaca que no hubo un proceso limpio contra el Chicle y que se partió de la presunción de culpabilidad y se le condeno por suposiciones de que violó a Diana. A su juicio, eso infectó todo el proceso contra el acusado. No hay vestigios de que fue llevada viva en el maletero. ¿Dónde está la prueba de que la siguió? Todo son suposiciones, señala la abogada.

Ni los forenses ni los técnicos de laboratorio observaron ningún pelo en la brida que examinaron. Y lo condenaron en base a suposiciones, en un proceso muy poco limpio. Hubo una campaña contra el acusado pero no es una condena legítima. Por todo, la abogada solicita la estimación del recurso.

Ahora intervendrá el fiscal.