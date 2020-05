El 1 de junio podría abrirse el plazo para inscribirse en las oposiciones de educación en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 26/05/2020 14:55 h

Está complicada la situación para los opositores de educación. Hace unos minutos terminó la reunión de la mesa sectorial entre sindicatos y consellería y que quedó claro que jurídicamente el futuro es incierto. La situación, resumida de una manera básica, es la siguiente: tal y como están las cosas hoy puede ocurrir que el año que viene no haya ninguna oposición de profesores; solo parece quedar un resquicio legal y a él se aferran sindicatos y consellería, y es abrir el plazo de matrícula.

Por eso, es más que posible que el próximo lunes, día 1, se abra el plazo para apuntarse a las oposiciones, un plazo que iba a arrancar el 16 de marzo y que se frustró en el último momento. Así, la idea de la consellería es convocar a los interesados e incluso, si puede, publicar la lista provisional de inscritos. De este modo, el proceso ya estaría tan avanzado que aunque el año que viene no hubiese oposiciones, estas sí deberían convocarse. Y eso de que en el 2021 no haya pruebas no es tan lejano; la ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo recientemente que solo están seguras aquellas oposiciones de educación que estén en marcha; eso es precisamente lo que quiere garantizar San Caetano.

También anunció Carmen Pomar, sin entrar en detalles, que se abrirán las listas de los diferentes grupos en previsión de que haga falta más profesorado para el próximo curso.

Prórroga de las direcciones

En la reunión de sindicatos y consellería de esta mañana también se habló de la prórroga de los equipos directivos para el próximo curso, una medida comprensible dada la situación actual pero que a muchos sindicalistas les disgusta: «Ante una crisis como esta -apuntaba al terminar Julio Díaz, de ANPE- los líderes de un centro educativo tienen que contar con el apoyo del claustro y no haber sido elegidos a dedo por la Administración o estar en ese lugar sin quererlo». Por lo de pronto, la prórroga impedirá que se lleve a cabo una elección de todos los profesores.