«No es lo mismo verse por la calle que estar en clase juntos»

La Voz de Galicia S. C.

Betanzos / La Voz 25/05/2020 14:43 h

Susana ha vuelto hoy a clase después de 75 días lejos del instituto. Es, junto a sus compañeros de 2.º de bachillerato del IES Francisco Aguiar de Betanzos, una de los 40.000 alumnos gallegos (de 2.º de bachillerato y de FP) para quienes hoy abrieron las aulas de colegios e institutos. Y está encantada: «Me alegro mucho de haber venido —decía— porque echaba mucho menos la relación con la clase». Claro que los veía por la calle o a través del móvil, «pero no es lo mismo que estar en clase», incluso con la distancia de dos metros. Para Cristina, estudiante del mismo centro, la cuestión sobre todo es despedir el curso, y Rosalía, compañera de ambas, lo recalca: «O xoves tiña que ter sido a nosa graduación». «Están orfos de graduación», participa el director del IES, Francisco Rodríguez Coloma. Pero a pesar de este hecho, que genera mucha tristeza en el alumnado, el ambiente hoy en el centro de referencia de Betanzos es muy alegre: el efecto de concentrar gente joven es inmediato, incluso cuando son pocos, llevan mascarilla y cumplen a rajatabla la distancia de seguridad.

«En casa estudiar es más difícil»

En general este confinamiento fue asequible para los alumnos y profesores del IES, aunque «en casa estudiar es más difícil», reconoce Susana, y Carla, por su parte, decidió volver a clase porque «la conexión en mi casa es muy inestable». Julián Ferreiro, el profesor de Historia de España de segundo de bachillerato, explica que «los alumnos de segundo no estuvieron desconectados en ningún momento. Los de las otras etapas se tomaron las dos primeras semanas un poco de vacaciones, pero los de segundo de bachillerato, no». Ellos se juegan mucho, y no solo aprobar: «El año pasado tuvimos 21 candidatos para 6 matrículas», recuerda Rodríguez Coloma. Este año con la tercera evaluación dedicada al repaso, las notas son espectaculares. Por eso el centro ha ideado formas de filtrado, como Alejandra Abuín, la profesora de Economía da Empresa, que les ha propuesto un examen oral de 15 minutos, «totalmente voluntario» y solo para subir nota. Hay unos ocho profesores que han decidido optar por los exámenes, tanto para la repesca de los alumnos descolgados como para elegir a quienes se van a llevar la máxima calificación; el resto hace las evaluaciones a partir de trabajos. Los alumnos sienten la presión aunque, como explica Ferreiro, «pasamos de tener el curso de más contenidos y menos tiempo a uno más largo» y eso les ha permitido pararse algo más, tomárselo con cierta calma.

«A mí me ha funcionado muy bien hacer los exámenes en casa, con calma»

José Luis Gorrochategui, el profesor de Historia da Filosofía, saca incluso conclusiones muy positivas de la experiencia: «A mí me ha funcionado muy bien hacer los exámenes en casa, con calma. Son más difíciles de hacer que uno memorístico y yo les exijo que quede perfecto». Gorrochategui ha descubierto dos cosas: «Los alumnos trabajan mucho y muy bien, y sí se pueden poner notas». Cree que esta es una oportunidad para cambiar algo las cosas: «Lo importante es que ellos busquen la información, la procesen y si es posible la expongan».

Estrategias para la selectividad

Menos optimista es Julián Ferreiro, que le toca bailar con una de las asignaturas más complicadas: un temario inabarcable (de Atapuerca a Rodríguez Zapatero), todos los alumnos de un curso (Historia de España es troncal obligatoria) y apenas tiempo (tiene tres horas a la semana): «Creo que debería potenciarse la expresión pero sin dejar de lado la memoria», resume. En su caso, reconoce que este confinamiento les ha venido de maravilla para practicar, y cree que en su caso muchos alumnos no harán teoría en selectividad: «Los que tienen habilidad en el manejo de documentos puede hacer dos composiciones, y además habrá dos del siglo XIX». Es una estrategia de la que no se habla: estudiando a fondo el siglo XIX se puede sacar un diez, aunque Ferreiro recomienda «diversificar» los riesgos y estudiar algo de la teoría anterior. Alejandra Abuín sabe, en cambio, que sus alumnos no están mirando la teoría: «Hay siete bloques en selectividad y tienen que elegir cuatro; cuatro son prácticas y tres, teoría».

«Lo malo este curso es que las notas van a ser altísimas»

Los alumnos, por su parte, están más relajados de lo que cabría esperar un 25 de mayo cualquiera, pero la perfección no existe: «Lo malo este curso —dice Pablo, que quiere hacer Traducción en Granada— es que las notas van a ser altísimas». Pero no siempre, por ejemplo Noemí piensa en hacer algo de educación (Social, posiblemente) y en A Coruña su nota de corta está en un asequible 7,2.

Mientras llega el 9 de junio con las notas y la preparación a la selectividad, los estudiantes de segundo de bachillerato seguirán con todas sus clases, ya en persona, ya en casa, como si el confinamiento solo fuese un detalle.