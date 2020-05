La Voz homenajea a las víctimas de la pandemia

0

La Voz de Galicia m. s.

redacción / la voz 23/05/2020 05:00 h

No son un número. Es el grito callado de muchos familiares que han querido ofrecer a través de La Voz el homenaje que la pandemia les impidió dar a sus difuntos. Tienen razón. No son un número. José, Hilda, Francisco, Jesús, Ramona, Fina... Así hasta más de sesenta, así hasta 610. No son un número. Eran vida y sentimientos hasta que el virus se cruzó en su camino. Se los llevó sin casi despedidas, sin palabras, sin abrazos.

La Voz ha querido homenajear a las víctimas de un virus que nos ha golpeado a todos, que ha sacudido nuestras vidas y nos ha recordado la importancia de las pequeñas cosas. Muchos familiares de las personas fallecidas por el covid-19 han querido participar directamente con un emocionante recuerdo a los que se han ido. Otros han dejado que sean los periodistas de La Voz los que den forma a su memoria y a su dolor. Todos estos homenajes se han reunido en una publicación especial que mañana domingo llegará a sus hogares con el periódico, y que también podrán leer en la web.

Es nuestra forma de decirles que no los olvidaremos, nuestra forma de aplaudirles. «Cada día a las ocho saldré a la ventana a aplaudirte», le dice a Francisco su hija en esas páginas. Los aplausos también van por ellos. Por los que están en esas páginas y por los que habrían merecido estar. Nuestros aplausos son palabras y van para ellos.

Nombres, rostros y memoria sobre las frías estadísticas de fallecidos

El adiós sin despedidas es para muchos familiares lo peor de esta tragedia. El duelo interrumpido y aplazado hasta que pueda haber un funeral, hasta que una banda de música pueda sonar en su memoria o hasta que sus familias puedan recibir los abrazos de los amigos. El monográfico que mañana ofrece La Voz no pretende sustituir esos abrazos, pero sí sumarse al homenaje de las familias a los suyos, ser un canal para esas últimas conversaciones que el covid-19 impidió.

Para elaborar este recuerdo tan especial, La Voz decidió hace tres semanas abrir un formulario a través de la web y del correo electrónico en el que dar a los familiares de las víctimas la oportunidad de despedirse de ellas. La respuesta fue conmovedora y solo cabe agradecer la colaboración de esos hijos, nietos, sobrinos o amigos que se sobrepusieron al dolor para compartir sus emociones y llenar nuestros ojos de lágrimas. Pero, sobre todo, para poner nombres, rostro y recuerdos a las cifras de muertos que cada día, desde hace ya más de dos meses, nos encogen el corazón. Gracias. Les aplaudimos también a ustedes y deseamos que este homenaje les reconforte.