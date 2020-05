Ana Pontón: «Non cambiou a miña ilusión por ser a primeira muller presidenta da Xunta»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

23/05/2020 14:47 h

Las del 12 de julio eran unas elecciones autonómicas que el BNG no quería, al menos no en esta fecha, pero la líder de la organización, Ana Pontón, optó este sábado por pasar página y dejar de lamentarse por la convocatoria para entrar en campaña. «O que toca é activarse para poñer en marcha o cambio galego», dijo ante el consello nacional del Bloque, un cambio «de nós e para nós» que considera posible y que debe poner por delante el interés del pueblo gallego. La dirigente nacionalista lanzó a los suyos un mensaje de vitalidad para encarar este proceso y confesó que la crisis del coronavirus, y la etapa de confinamiento, «non cambiaron as gañas e a ilusión por ser a primeira muller presidenta da Xunta».

El máximo órgano del BNG entre asambleas aprobó las candidaturas para los comicios de julio, sin cambio alguno respecto a las aprobadas ya para las frustradas elecciones del pasado abril. Son unas listas «de excelencia», defendió Pontón, lideradas por personas «solventes, traballadoras e comprometidas co país», como son Xosé Luís Rivas, Mini, que acompaña a la propia Ana Pontón encabezando la candidatura por A Coruña; Olalla Rodil lo hace por Lugo; Noa Presas, por Ourense; y Luís Bará, por la circunscripción de Pontevedra.

La portavoz nacional del Bloque vaticinó que el impacto de la pandemia en Galicia va a traer «tempos difíciles», y aunque puso por delante que no había soluciones mágicas a todos los problemas, considera que «pódese saír adiante se cambio un rumbo que nos fai ir a menos». No perdió de vista a Feijoo en su intervención, pues le dedicó varias referencias. «Nesta crise, o Goberno do PP nin se anticipou, non cooperou, nin se responsabilizou», soltó. Es más, acusó al presidente de la Xunta de esconderse detrás del mando único del Estado «para non asumir responsabilidades».

Insistió Pontón en que si antes ya era necesario un cambio gallego, con el BNG como actor fundamental del Ejecutivo de la Xunta, ahora todavía era «máis necesario». Puso de relieve que en el momento actual no cabe la confrontación política ni el regate corto, sino que es tiempo «de sumar, de construir» y de poner por delante los intereses de Galicia. Es momento —agregó— de «coller da man» a los colectivos y grupos sociales más golpeados por esta crisis, entre los que citó a los jóvenes, las mujeres y los autónomos, para volver a levantar una Galicia «viva no económico, xusta no social e forte no seu autogoberno».

Poner el foco en la presidencia de la Xunta como objetivo político volverá a ser uno de los ejes de las campaña del BNG. Pontón insistió en ello al decir que no mermó su ilusión. Fue incluso más allá y anticipó la que sería su primera medida como jefa del Ejecutivo gallego: reunir a los agentes sociales y económicos de Galicia con el fin de impulsar un gran acuerdo que permita la reactivación de Galicia.