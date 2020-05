Las notas de las escuelas de idiomas se publicarán como muy tarde el 26 de junio

0

Redacción / La Voz 22/05/2020 20:46 h

La Consellería de Educación también ha publicado unas instrucciones complementarias a las de abril para las escuelas oficiales de idiomas.

Los departamentos deberán adaptar las programaciones didácticas, aunque no afectará a los contenidos de los cursos a partir del A2 (ya que a partir de ahí son cursos de certificación). Se suspenden las pruebas de junio y septiembre, y la de junio se hará cuando lo permitan las circunstancias, pero nunca antes de septiembre.

Los equipos directivos diseñarán un plan de trabajo para los profesores para el mes de junio o tareas de atención telematica y asesoramiento de los alumnos de los cursos de certificación, además de la evaluación del progreso de los alumnos de los cursos oficiales y de los intensivos. Las notas (apto o no apto) publicarán como muy tarde el 26 de junio, y las recuperaciones serán en septiembre.

Los alumnos que no estén conformes con su propuesta de promoción podrán repetir curso sin someterse de nuevo a la preinscripción; eso sí, tiene que renunciar a la promoción en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de su nota y no recuperará las tasas abonadas. En general, cualquier alumno puede renunciar a la matrícula de este curso siempre que lo haga antes del 30 de junio; esta renuncia no computará a efectos de permanencia y no exigirá preinscripción.

El proceso de inscripción del alumnado que va por libre se retomará cuando sea posible, aunque los ya matriculados pueden renunciar y solicitar la devolución de las tasas; tienen que hacerlo hasta quince días antes de la fecha del inicio de las pruebas. También se anunciarán las nuevas fechas para las matrículas del próximo curso, que se intentarán hacer preferentemente vía telemática.