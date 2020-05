Las guarderías gallegas no reabrirán el lunes con la llegada de la fase 2

0

22/05/2020 20:38 h

Las escuelas infantiles gallegas no abrirán sus puertas el próximo lunes, a pesar de que la comunidad entrará ese día, 25 de mayo, en la fase 2 de la desescalada.

Según los planes del Gobierno central, en esa segunda fase está previsto autorizar la reapertura de los centros de educación infantil de cero a seis años para aquellas familias cuyos padres no puedan conciliar. La Xunta ya desechó la idea de abrir las aulas de infantil de los colegios para la atención a los niños de tres a seis años, pero todavía no ha decidido si hará lo mismo con las guarderías o permitirá que retomen la actividad. En todo caso, su reapertura no tendrá lugar el lunes en ningún caso.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que el pasado fin de semana aseguró estar analizando el tema, comunicó este viernes que todavía no hay una resolución. Apuntó que a principios de la próxima semana la Consellería de Política Social mantendrá una reunión con los directores de las escuelas de cero a tres años gallegas, y que «entre o luns e o martes» se tomará una decisión, toda vez que ya se ha confirmado que Galicia pasará a fase 2.

Núñez Feijoo aseveró que actualmente existe una «discusión doctrinal, técnica» entre los profesionales de la pediatría, respecto a si se deben reabrir o no las escuelas infantiles. Afirmó que mientras la Asociación Española de Pediatría se inclina por mantenerlas cerradas, «a maioría dos pediatras que traballan en Galicia consideran que é factible abrilas».