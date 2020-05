La consellería permite llamar a interinos para sustituir a los profesores exentos de dar clase en el aula este curso

0

Redacción / La Voz 22/05/2020 14:41 h

La Consellería de Educación permitirá echar mano de la lista de interinos para atender las clases de segundo de bachillerato y FP cuando los profesores estén exentos de asistir al aula en lo que queda de curso. Claro que antes los directores tienen que movilizar al resto de docentes del mismo departamento afectado e, incluso, de todo el instituto. Solo cuando esos grupos fallen, o no lleguen, se podrán solicitar un sustituto. Mientras, el profesor afectado seguirá dando clase desde casa, como hasta ahora; así pues, las labores del interino serán de acompañamiento, ayuda y control, no impartirá la docencia al grupo. En concreto, la norma emitida hoy por Educación tras la reunión del Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral indica: «Cando existan razóns de ausencia de profesorado, derivada da súa condición de vulnerabilidade ou de conciliación, que impidan a docencia presencial, a dirección do centro poderá solicitar a presencia de calquera profesor con destino nese centro para atender as necesidades do alumnado. Unha vez esgotadas as posibilidades de dar cobertura as necesidades de atención con profesorado do propio centro, poderá solicitar a designación dun substituto». Fuentes de la consellería aclararon más tarde que el profesor titular tiene que seguir dando la clase desde su casa, tal y como ha hecho desde el 13 de marzo.

En el Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral se acordó también que es posible adaptar el horario de clases a las necesidades de seguridad del personal y alumnos, una flexibilidad necesaria en una situación tan atípica como esta.

También se introdujeron normas específicas para el alumnado con necesidades de apoyo educativo (NEE). En ese caso, serán los departamentos de Orientación los que, a partir del informe médico, determinarán las condiciones de este alumnado y qué medidas deben aplicarse en su caso.

Finalmente, también se decidió que los inspectores vuelvan al trabajo presencial.

Desde el principal sindicato de la escuela pública, la CIG, la medida se califica de «pequeno avance», pero lejos de la idea del colectivo de mantener cerrados los centros: «A idea de suplir o profesorado que estea dispensado de acudir “tirando de afíns ou de compañeiros/as que imparten noutros niveis” non garante a correcta atención do alumnado», por lo que se pide que «dea marcha atrás na reapertura e se manteña a teleformación ou, cando menos como mal menor, se contrate todo o profesorado substituto necesario para dar resposta ás demandas dos centros a partir da vindeira semana».