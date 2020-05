El PSdeG insiste en cuestionar la fecha de las elecciones y las «presas» que tiene Feijoo

0

19/05/2020 16:01 h

El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, no se movió ni un ápice del discurso que abandera su partido contra la fecha del 12 de julio elegida por el presidente de la Xunta para celebrar las elecciones autonómicas, pues insiste en que es una convocatoria «que os galegos non querían» y que se hace sin que exista algún informe técnico o epidemiológico que garantice en el verano no habrá un rebrote de contagios del covid-19. El número uno del PSdeG acusó a Feijoo de entrar en una «escalada de velocidade, de presas, para pasar de puntillas sobre todo o que acontenceu nestos meses», que en su opinión exigen de una rendición de cuentas, pues entiende que hay cosas que no se hicieron bien en Galicia.

Gonzalo Caballero compareció a través de videoconferencia ante los medios para volver a poner de relieve que Feijoo «rachou os acordos» alcanzados con las fuerzas de la oposición, y plasmados en el Diario Oficial de Galicia, al convocar las elecciones sin que dejara de estar vigente el estado de alarma y la emergencia sanitaria. Interpreta que la decisión se toma en función del interés partidista, antes de superar la crisis del coronavirus, para evitar que se pongan los focos en el modelo privatizador de la Xunta aplicado para las residencias de mayores, «que xerou problemas», dijo, o en las políticas de recortes aplicadas por el PP.

En todo caso, el secretario xeral del PSdeG-PSOE señaló que su partido «está preparado» para afrontar las autonómicas y defender la necesidad de priorizar el refuerzo de la sanidad pública y de las medidas de reconstrucción del tejido socioeconómico. «Feijoo vaise levar unha sorpresa cando abra as urnas o 12 de xullo», manifestó Caballero, pues opina que los gallegos son conscientes de que las políticas conservadoras de la Xunta no fueron las más adecuadas para responder a los desafíos actuales.

También esbozó Gonzalo Caballero una propuesta de debates para la campaña electoral. Rescató, de hecho, la que había esgrimido en la campaña de hace dos meses que fue suspendida, cuando emplazó al presidente de la Xunta y líder del PPdeG a mantener con él un cara a cara que permita visualizar las que, según el dirigente socialista, sería las dos únicas opciones posibles para presidir el Gobierno de la Xunta. A esta planteamiento se añadiría también un debate entre los candidatos de todas las formaciones políticas, así como caras a caras con Feijoo en las siete ciudades gallegas.