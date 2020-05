Pontón defiende revalidar las listas del BNG, pero deja la última palabra a la organización

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

19/05/2020 14:44 h

El BNG todavía no ha tomado una decisión en firme, pero su portavoz nacional y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se manifestó este martes a favor de revalidar sin cambios las listas aprobadas por la organización para la frustrada convocatoria de los comicios gallegos del pasado 5 de abril, remitidos ahora al 12 de julio. «Se hai dous meses nos presentabamos cunha candidatura de excelentes, onde estaban os mellores, non parece lóxico cambiar o que é bo», subrayó Pontón, quien, no obstante, puso por delante que no es una decisión que le competa a ella, sino que la última palabras la tienen los órganos colectivos del Bloque.

La dirigente nacionalista compareció este martes de forma telemática para defender la línea del trabajo del BNG ante la inminente campaña, en la que apostará por abrir «un tempo novo, un tempo de esperanza» ante la incertidumbre dejada por la crisis del coronavirus. La apuesta de los nacionalistas pasa por poner el acento en las medidas de recuperación económica, social y ambiental del país, así como por «deixar atrás un Goberno absolutista da Xunta» que, en vez de responder a los nuevos desafíos, optó por «esconderse detrás do mando único e da pantalla da TVG».

Pontón insistió en demandar un nuevo papel para los medios públicos de comunicación en esta campaña, toda vez que los mítines y los grandes actos de aglomeración tendrán restricciones. Pidió a Feijoo, de quien dijo que lleva «31 mitins encubertos na TVG dende a declaración do estado de alarma», a que abra los medios públicos a la pluralidad de la oposición. Y a modo de propuesta de plan de cobertura para la competición electoral planteó que, como mínimo, se celebre un debate electoral de ida y vuelta, es decir, dos debates, entre los principales candidatos a la presidencia de la Xunta, aparte de otros debates entre los cabezas de lista de cada provincia, aparte de al menos dos entrevistas a cada una de las formaciones políticas.

De igual modo, demandó que en vez de cada partido haga llegar a los hogares su publicidad electoral, con las papeletas dentro, se promueva un envío único con la información de todas las candidaturas para que el elector elija en igualdad de condiciones y reduciendo los costes del mailing con el fin de destinar esos recursos a los planes de seguridad sanitaria que habrá que implantar en los colegios electorales.