Críticas al protocolo de regreso a las aulas: directores expertos en virus y desprotección de grupos de riesgo

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 20/05/2020 05:00 h

Hoy a las once de la mañana se celebra una reunión de la mesa sectorial de Educación de Galicia (Xunta y sindicatos) con una agenda muy densa en la que destaca sobre todo un tema: las instrucciones para la vuelta a clase este curso, que será el próximo lunes para los alumnos (voluntarios) de 2.º de bachillerato y 2.º de FP de ciclo medio y superior.

La Consellería de Educación envió en la noche del lunes, cerca de las diez, las instrucciones a los sindicatos para que las revisasen de cara a la reunión de hoy, así que apenas han tenido tiempo para valorarlas y preparar sus aportaciones. Pero esa primera lectura no ha sido muy positiva.

Lo que más preocupa a los sindicatos —aunque son muchas sus críticas— es la indefensión de los trabajadores que están en grupos de riesgo. En las instrucciones de la Xunta se indica que no ha habido tiempo para evaluar los puestos de trabajo y asignar una lista de riesgos que implicarían la exención de trabajar en cada caso. Por eso, si un profesor de 2.º de bachillerato considera que puede ser grupo de riesgo, debe solicitar la evaluación por parte de los servicios de prevención, que le dirán si puede realizar sus funciones, si necesita alguna adaptación o simplemente si debe quedarse en casa (haciendo teletrabajo, por otra parte). Lo malo es que hasta que se resuelva el expediente, el docente debe ir al centro educativo igual.

Se trata de una indefensión que destacaron los cuatro sindicatos —los que tienen representación en la mesa sectorial— de forma específica. Suso Bermello, secretario nacional de CIG Ensino, formación mayoritaria en la escuela pública, también criticó que los centros tengan que funcionar a expensas de que los alumnos acudan o no. Con 15 días escasas de curso —el 25 de mayo se incorporan y el 9 de junio tienen que estar las notas finales— Bermello solo entiende abrir los centros para preparar la selectividad (ABAU) «e para os alumnos que estiveron desconectados nas últimas semanas, porque eses necesitarán indicacións claras para o examen», aunque se teme que justo esos estudiantes sean los que menos vayan a clase.

Desde la Federación de Ensino de Comisións Obreiras, Luz López, su secretaria xeral, también consideraría más acertado abrir los centros en un formato cercano a la tutoría con cita previa, para atender cuestiones puntuales y hacer seguimiento personal de los estudiantes más vulnerables. Por supuesto, le preocupa la situación de los trabajadores de grupo de riesgo y en general es partidaria de que no se abriesen los centros hasta septiembre.

Paula Carreiro, secretaria autonómica de UXT Ensino, por su parte, cree que el documento es caótico y contradictorio y destaca cinco puntos delicados además de los trabajadores de riesgo: no hay tiempo para contar con todo el material para el lunes; se carga a los equipos directivos con la responsabilidad sobre la gestión en riesgos laborales más allá de sus atribuciones lógicas; obliga a los directivos a comprar material de protección que, como se ha visto a nivel de gobiernos, es más complicado de lo que parece; implica más gastos en los presupuestos habituales de los centros, cuando muchas veces están justos; y en bachillerato no permite la modificación horaria para mejorar la organización, ni elimina las clases de las asignaturas que no entran en selectividad.

Julio Díaz, de ANPE, comparte con el resto de las organizaciones sindicales la inseguridad de los trabajadores, y manifiesta «su frontal oposición al documento, exigiendo protocolos más claros, precisos, rigurosos y de obligado cumplimiento en todos los centros educativos», ya que estas instrucciones vuelcan «toda la responsabilidad en los equipos directivos». Estos se deben de encargar de proveer de material de protección, sin ser técnicos en la materia y cuando la legislación indica que «el empresario [en este caso, la consellería] adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores».