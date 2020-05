La oposición espera que no tener que lamentar que Feijoo convoque elecciones con la pandemia

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

18/05/2020 14:38 h

Las fuerzas de la oposición insisten en afirmar que, en estos momentos, no se dan las condiciones para iniciar un proceso electoral en Galicia, cuando todavía están vigentes las restricciones vinculadas al estado de alarma y a la emergencia sanitaria declarada en la comunidad. Palabras como «imprudencia», «temeridade» o «atentado democrático» son invocadas por formaciones como Galicia en Común, BNG y En Marea, que esperan que los gallegos no tengan que lamentar que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se lance a convocar los comicios en medio de la pandemia del coronavirus.

Ahora bien, pese a las críticas, toda la oposición interpreta que el líder del PPdeG fijará la cita con las urnas para el 12 de julio, así que reclama que se pueda celebrar una una campaña electoral con garantías, que incluya, a falta de mítines, al menos dos debates televisados entre los principales candidatos.

Gonzalo Caballero: « Feijoo impón un calendario electoral que os galegos non compartimos »

El secretario general de los socialistas gallegos y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, manifestó este lunes, tras participar a través de videoconferencia en el comité federall del PSOE, que el presidente de la Xunta «impón un calendario electoral que os galegos non compartimos», pues insiste en que lo prioritario es mantener la lucha contra la pandemia de coronavirus. Valoró que el mandatario autonómico, con su decisión de ir a elecciones, está «escribindo as súas últimas páxinas ao frente do Goberno da Xunta», pues el PSdeG está preparado para salir a por todas en este proceso.

El número uno del PSdeG-PSOE puso por delante que su formación le dará a Galicia «un proxecto de compromiso coa sanidade pública e co estado de benestar», pero también de reconstrucción del tejido económico y social para la ciudadanía. El objetivo de su acción va a ser, dijo Caballero, «que ninguén quede na cuneta na recuperación» tras el desplome de la economía.

Ana Pontón: « Hai que garantir una campaña para trasladar as alternativas de cada forza política »

La portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, criticó este lunes que tenga que ser el lendakari vasco, Íñigo Urkullu, quien anuncie de nuevo qué día votarán los gallegos, y califica de «temeridade» el «seguidismo» que hace Feijoo iniciando un proceso electoral en plena pandemia. «Agollá non teñamos que lamentar esta decisión», añadió la dirigente nacionalista, que entiende que la prueba de que Feijoo está «xogando con lume» es que el propio decreto de convocatoria podría incluir una fecha alternativa por si hay un rebrote del covid-19.

En todo caso, Pontón da por hecho que la fecha electoral se abrirá camino, así que entiende que «hai que garantir o desenvolvemento dunha campaña que permita trasladar as alternativa que cada forza política ten», algo que solo ve posible si los medios públicos juegan un papel diferente, con mayor pluralidad, pues puntualizó que, en dos meses de estado de alarma, Feijoo acumuló 1.463 minutos de emisión en la TVG, una cifra que el BNG no igualaría ni aunque se computasen los cuatro años de legislatura.

Pontón también exigió que no se amordace a la oposición y que el líder del PPdeG «non lle quería furtar á cidadanía un debate» sobre lo que está en juego en al actual situación, así que demandó que al menos se celebren dos debates televisados entre los principales candidatos a la Xunta, en horario de máxima audiencia.

Gómez-Reino: « As campañas non son un antollo, son para asegurar o sistema democrático »

El portavoz de la coalición Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, que competirá por la presidencia de la Xunta con el respaldo de fuerzas como Podemos, Esquerda Unida y Anova, volvió a denunciar este lunes que Feijoo «arrisca a saúde dos galegos» convocando las elecciones autonómicas en medio de una emergencia sanitaria. Entiende que ningún ciudadano están pensando en estos momentos en acudir a las urnas, así que interpretada que el jefe del Ejecutivo toma esta camino «por puro interese electoral».

El dirigente de la plataforma rupturista espera que esta «inmensa irresponsabilidade histórica» de abrir un proceso electoral ahora «non teña consecuencias sobre a saúde pública» y puso de relieve que, en estas circunstancias, va a ser «moi difícil» garantir el desarrollo de una verdadera campaña electoral. «As campañas non son un antollo, son para asegurar, garantir e fornecer o sistema democrático», añadió Gómez-Reino, rechazando implícitamente a posibilidad de acotarla a solo una semana de duración.

Pancho Casal: « O que pretende facer Feijoo é un atentado democrático »

A la convocatoria de las elecciones para el 12 de julio también se refirió el diputado de En Marea Pancho Casal, que lamentó que el presidente de la Xunta no hiciera caso a la recomendación de su formación de fijar las autonómicas para el 19 de julio, en vez de para el 12, con el fin de poder celebrar toda la campaña sin la declaración del estado de alarma.

También mostró su sorpresa de que el líder del PPdeG invoque un campaña corta. «Curta por que?», inquirió. «O que terá que ser é segura», añadió Casal, que calificó de «atentado democrático» lo que se propone hacer el jefe del Ejecutivo gallego, a base de mantener «o monopolio» sobre los medios públicos de información con el fin de «seguir silenciado» a las fuerzas de la oposición.