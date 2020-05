Feijoo convocará este mediodía elecciones en Galicia para el 12 de julio

0

santiago / la voz 18/05/2020 11:23 h

Galicia y País Vasco votarán el 12 de julio. El anuncio de los comicios en la comunidad se hará de forma oficial este mediodía. Feijoo acaba de convocar un Consello extraordinario para las 13.30 horas y, tras su conclusión, comparecerá públicamente, sobre las 14.15 horas. Lo hará un poco antes de que en el País Vasco el lendakari Urkullu también oficialice la convocatoria de los comicios.

En una mañana en la que se precipitan los acontecimientos, el mandatario vasco convocó a primera hora un consejo de gobierno extraordinario para las 13.00 horas, un paso necesario para poder hacer el anuncio oficial. Posteriormente, sobre las 15.00 horas, comparecerá públicamente. La decisión, en cualquier caso, estaba más que atada en ambas comunidades.

En Galicia, Feijoo ya tiene todos los deberes hechos para poder convocar los comicios con los que intentará alcanzar una mayoría para su cuarto mandato consecutivo sin necesidad de más trámites que redactar el decreto y anunciarlo a través de los medios, como se comprometió ayer a hacer.

Aunque en las últimas horas se limitó a decir que convocará los comicios «más pronto que tarde», Feijoo tenía que apurar los plazos y hacerlo en breve si quería que los gallegos vayan a las urnas el 12 de julio. Este sería el primer domingo posible, puesto que, con la legislación electoral en la mano, deben transcurrir 54 días entre la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y el día de la votación. Así, si la fecha escogida es el 12 de julio, el DOG debe recogerlo como muy tarde este martes.

Feijoo volvió a insistir el domingo en su intención de que los comicios se celebren «de forma inmediata». Como principal apoyo de esta postura está el informe emitido por el comité clínico de la Xunta, posteriormente trasladado a los partidos gallegos, que avala que la cita con las urnas debe ser «cuanto antes, a principios de verano», para evitar que en otoño coincida con un repunte del coronavirus.

Más allá de la fecha en la que los gallegos irán a las urnas, también hay interés por conocer cuál será la duración de la campaña y si se incluye una fecha alternativa por la situación sanitaria se complica.

Sobre este asunto se pronunció Gonzalo Caballero, quien considera que Feijoo es un «irresponsable» por convocar los comicios en julio, «unha lotería» por la posibilidad de un rebrote del virus. El líder socialista se basa en la opinión de medio centenar de expertos y recuerda que existe margen hasta el otoño para «compatibilizar as garantías sanitarias coas democráticas».

Una campaña «diferente»

En estos comicios, los tiempos de tramitación de censos, coaliciones y listas vendrán marcados por un decreto que va a contener novedades, porque es posible que la campaña no comience como siempre, 15 días antes del día de reflexión. En los últimos días, los principales dirigentes del PNV han ido dejando pistas del modelo que buscan para garantizar una votación segura, y una de esas apreciaciones incluye acortar las jornadas en las que será posible pedir el voto a una sola semana, y cambiar por completo algunas costumbres.«A campaña será diferente, sen dúbida. A campaña clásica non poderá facerse, eses tempos xa pasaron. Temos que facer algo distinto, máis curto, para preocuparnos pola saúde da xente. Non haberá actos masivos», afirmó Feijoo la semana pasada, en sintonía con los nacionalistas vascos, pero sin aclarar si buscará el consenso de una oposición que no cesa en sus críticas por abrir el melón electoral cuando todavía no está resuelta la crisis sanitaria. Unos reproches que el presidente daba por descontados.

Pero puede haber más novedades en el texto legal del decreto que se apruebe en los próximos días, porque cabría la posibilidad de que se incluyan fechas alternativas o el mecanismo para la suspensión de los comicios si la situación sanitaria empeora, sin necesidad de repetir todo el proceso completo, como obligó la Junta Electoral en marzo. «É evidente que estamos ante unha situación absolutamente nova» y es posible, cree Feijoo, que en un largo período de tiempo las campañas políticas vayan a cambiar.