Así hay que actuar en los centros educativos en lo que queda de curso

La Xunta toma está decisión tras dejar el Ministerio de Educación la última palabra en manos de las autonomías. Además, anuncia que el 25 de mayo podrán volver voluntariamente los alumnos de 2.º de bachillerato y FP media y superior

Hasta hace unos minutos no estaba claro qué decisión había tomado Galicia con respecto a la vuelta a clase en lo que queda de trimestre escolar. Pero por fin llegó la noticia: las aulas gallegas solo se abrirán este curso a los alumnos de los últimos años de bachillerato y FP media y superior. El resto (infantil de 3 a 6 años, primaria, especial, FP básica y ESO) no regresarán a sus centros educativos antes de septiembre. Esta es la decisión a 14 de mayo, ya que nadie se atreve a garantizar que no haya cambios —de cualquier signo— si la situación sanitaria varía.

