La oposición mantiene su no a votar en julio tras escuchar los argumentos de Feijoo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago 14/05/2020 22:01 h

Los portavoces de las fuerzas de la oposición intercambiaron este jueves mensajes y llamadas entre ellos, antes de acudir al encuentro verpertino con Feijoo. Y deslizaron unos argumentos muy similares para cuestionar que las elecciones gallegas se puedan convocar para el mes de julio, una decisión que consideran que ya ha tomado el presidente de la Xunta.

Gonzalo Caballero, líder del PSdeG, el principal partido de la oposición, acusó al mandatario autonómico de «priorizar» frente a todo los intereses electorales del PP y le lanzó una advertencia: «Pon en perigo a saúde dos galegos». En una rueda de prensa telemática ofrecida horas antes de participar en la reunión con Feijoo, el secretario xeral del PSdeG acusó al jefe del Ejecutivo gallego de desviarse del consenso alcanzado con el conjunto de las fuerzas políticas cuando se suspendieron las elecciones previstas inicialmente para el 5 de abril, y de actuar «unilateralmente» para remitirlas ahora al mes de julio, cuando el decreto de la propia Xunta aludía a convocar la cita con las urnas una vez que fuera levantado el estado de alarma y la emergencia sanitaria en Galicia. Con todo, la última prórroga de ese estado de alarma aprobada en el Congreso habilita la convocatoria electoral.

El socialista dijo también que esta decisión no puede fundamentarse en esos informes, al menos no en los que remitió a los partidos de la oposición, pues en ellos no hay «argumentos concluíntes» de que en julio la situación sanitaria sea mejor. «Non hai nada que poida asegurar que a segunda quincena de xullo vai ser máis segura», insistió Caballero, para remarcar que la decisión de Feijoo de convocar ya elecciones es solo política.

En su opinión, el número uno de los populares gallegos está haciendo gala de «tics autoritarios» que lo están llevando a tomar «decisións irresponsables que poñen en perigo a saúde dos galegos», y apeló opiniones de expertos que no descartan un rebrote de la pandemia dentro de dos o tres semanas, e incluso en julio. Caballero recordó que Feijoo ya intentó «congregar a todos os opositores» en los exámenes en junio, y recalcó que el barón gallego defendió que se levantara ya el estado de alarma para reactivar el calendario electoral, que entiende que es lo que está priorizando el presidente de la Xunta. Le acusó por ello de tener «unha axenda oculta» y de haber roto el acuerdo de todos los partidos cuando se suspendieron los comicios.

La posición de Galicia en Común

El portavoz de la coalición Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, insistió en calificar de imprudente una convocatoria inminente de las elecciones autonómicas, sin que la decisión tenga un refrendo claro en los informes emitidos por los expertos en cuestiones sanitarias y epidemiológicas. Es más, el candidato de la plataforma que aglutina a Podemos, Esquerda Unida, Anova y varias mareas locales sostiene que algunas de las opiniones recogidas en los informes apuntan a que se pueda producir un rebrote de la epidemia en julio, por lo que entiende que Feijoo se está moviendo con ventajismo, con ánimo de «amañar o proceso electoral» en favor del PP.

El también diputado en el Congreso coincide con el resto de la oposición en remarcar que ahora mismo lo importante ha de ser la lucha contra el virus y la seguridad de los ciudadanos, y entiende que la convocatoria de gallegas y vascas en julio supone una «burla ao esforzo» realizado en el período de confinamiento por miles de gallegos. Llamar a las urnas para julio es una «tremenda imprudencia temeraria», subrayó Gómez-Reino.

La posición del BNG

El encuentro con Feijoo le valió a la líder del BNG, Ana Pontón, para constatar que el presidente de la Xunta ya tiene tomada la decisión de convocar elecciones en julio, lo que considera una «temeridade» que espera que no haya que lamentar en el futuro, y lamentó que sea el lendakari Urkullu quien vuelva a elegir la fecha para que voten los gallegos.

Y es que Pontón puso de relieve que su formación es «a primeira á que lle gustaría que se celebrasen canto antes», pues eso significaría que la peor etapa de la epidemia ya habría remitido. Pero entiende que ese no es el caso ahora mismo, pues ni siquiera los informes que esgrime la Xunta avalan que sea seguro acudir en julio a los colegios electorales, cuando algunos expertos vaticinan que puede producir un rebrote. «É unha temeridade e unha decisión unilateral do presidente da Xunta», insistió.

Para la candidata nacionalista resulta muy extraño que Feijoo «non lle poida dar ningunha garantía do que poderá facer nunha semana» al dueño de una cafetería, pero en cambio le diga que podrá ir a votar en dos meses. Y sacó a colación lo ocurrido en Francia con a elecciones municipales fijadas en plena pandemia, que derivó en una «baixísima participación» y en la supresión de la segunda vuelta. En todo caso, el BNG subrayó que no recurrirá judicialmente la decisión que tome el presidente de la Xunta «para non xudicializar o proceso e engadir aínda máis incertezas», concluyó.

La posición de En Marea

Menos crítica es la posición de En Marea, fuerza parlamentaria desgajada de la coalición de Galicia en Común, que dice que la alternativa a la cita electoral de julio sería mantener a Feijoo en la Xunta sine die, algo «inasumible», dicen, por lo que la opción «menos mala» sería fijar los comicios el 19 de julio para evitar un rebrote en otoño.

La posición de Ciudadanos

«No existe una fecha ni un escenario ideal para celebrar las elecciones», según trasladó la portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, tras participar (ella por videoconferencia) en la cumbre con los partidos. A su juicio, Galicia se encuentra en una situación en la que se desconoce la situación real de contagio de la población: «Sigue habiendo nuevos casos diarios y no sabemos a qué escenario nos enfrentamos. La fecha tiene que estar bien pensada y avalada».