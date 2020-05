Feijoo adelanta que la campaña será más corta y diferente, sin actos multitudinarios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 15/05/2020 16:03 h

El presidente de la Xunta mantiene su reflexión sobre la fecha electoral iniciada este jueves tras escuchar la opinión de los partidos. Feijoo vio refrendada en esa reunión con los líderes la opción de celebrarlas cuanto antes, lo que significaría que este lunes podría firmar el decreto de la convocatoria para votar el domingo 12 de julio. El titular de la Xunta admitió que sería conveniente tratar de dejar abierta la oportunidad de un nuevo aplazamiento por si la situación sanitaria no hace recomendable las votaciones, y se mostró coincidente con los dirigentes vascos que apuestan por celebrar una campaña más corta.

«A campaña será diferente. Sen dúbida. A campaña clásica non poderá facerse, eses tempos xa pasaron. Temos que facer unha campaña distinta e máis curta para preocuparnos da saude da xente. Non haberá actos masivos», aseguró Feijoo tras un Consello da Xunta en el que también amarró otro de los cabos sueltos que tenía que atar antes de la convocatoria: el reconocimiento de que la emergencia sanitaria decretada por la Xunta queda «subsumido» por el estado de alarma nacional y el mando único, por lo que rige la orden del Consejo de Ministros de que el Gobierno de España se comprometerá a facilitar la celebración de los comicios autonómicos. Un acuerdo aprobado por el PSOE y Podemos, con la abstención del BNG, lo que, a juicio de Feijoo, invalida las críticas de estas formaciones a la elección de la fecha.

«É evidente que estamos ante unha situación absolutamente nova. Vanse poder celebrar as eleccións xerais, municipais, en condicións normais? Probablemente non. Lamentablemente correspóndelle a Euskadi e a Galicia probar como se deben facer unhas eleccións nunha situación imprevista. O virus veu para quedarse mentres non teñamos unha vacina que poida producirse en toneladas para todo o mundo. Non sabemos se a poboación se vai a vacinar ou vai dubidar porque nunca se usou», insistió Feijoo, que explicó que hay que estar preparados para un posible rebrote. «Temos que guiarnos polos expertos. A distancia física vai ser o que rixa todo. Ir votar está dentro desta normalidade que estamos recuperando. Todo o que queira ir a votar temos que buscar a fórmula para que poida ir de forma segura. A seguridade no exercicio do voto é fundamental», concluyó.