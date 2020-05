Las familias denuncian un problema de conciliación con el cierre definitivo de los colegios

0

Redacción / La Voz 16/05/2020 05:00 h

El cierre de las aulas gallegas hasta el próximo curso para todos aquellos alumnos que no terminen FP (media y superior) y bachillerato, ha sido recibido con diferente ánimo en la comunidad educativa.

Las más preocupadas son las familias, que deben afrontar ahora la organización de la desescalada laboral sin el apoyo de los colegios. Rogelio Carballo, presidente de Confapa (Ceapa en Galicia), lo explica: «Es evidente que el problema sanitario no está resuelto, pero se está haciendo una expropiación de la economía familiar para resolver un problema social, laboral y de organización de la Administración». El pontevedrés se pregunta: «¿Qué medida de conciliación resuelve que un padre no tenga que renunciar a su salario por reducción de jornada o deje de trabajar para conciliar y atender a sus hijos?». Y eso que Confapa es compresiva con la situación actual «a pesar de la incalculable merma de la calidad educativa que recibimos, injustificable de ninguna manera y bajo ningún parámetro de análisis, salvo por el de la incapacidad de la Administración para adaptarse a las circunstancias, como sí lo han hecho la educación privada y concertada».

La otra organización familiar gallega de la escuela pública, Anpas Galegas, se alegra primero de que «impere a cordura ao non abrir os centros de infantil e primaria», pero lamenta que la consellería no tome la «iniciativa, e fíe todo á dirección do Goberno central». El presidente de la entidad, Fernando Lacaci, exige soluciones: «Esiximos urxentemente a elaboración dun protocolo sanitario, e se Madrid non o fai hoxe mesmo terá que facelo a Xunta, que clarifique as obrigas de todas as entidades, de calquera tipo, que queiran organizar actividades con presenza de menores de 12 anos», y también que se aclare cuanto antes «a situación das escolas 0-3, aínda que non dependan de Educación».

«La situación es excepcional y preservar la salud de nuestros hijos e hijas condiciona cualquier decisión»

Entre las familias de la concertada, la Fecapa (Barbanza-Santiago-Melide-Deza) entiende que «la vuelta al colegio sería lo deseado por todas las familias y para los alumnos sería beneficioso, no tanto a nivel curricular, como emocional. Pero la situación es excepcional y preservar la salud de nuestros hijos e hijas condiciona cualquier decisión», explica su presidenta, María José Mansilla. Ve con buenos ojos que el retorno sea voluntario para los alumnos mayores, porque «supone un alivio para muchas familias que lo consideran un riesgo innecesario».

Y Patricia Pérez, de Congapa, alude a la preocupación de los padres ante cuestiones como la devolución de manuales en préstamo. Las familias, dice, siguen sin saber nada y llaman a las organizaciones para pedir información que no facilita la Administración.

Mientras, los responsables de los centros educativos respiran tranquilos. Afrontar la llegada de alumnos menores de seis años suponía un enorme quebradero de cabeza para los directores de colegios. La patronal que aglutina a más de cien centros gallegos concertados, Escolas Católicas, cree que ha primado la prudencia: «Lo principal es que esa vuelta a las aulas se realice con garantías de seguridad y con un protocolo avalado por Sanidad [remitido ayer mismo], porque que no haya un criterio homogéneo desde el Gobierno genera inseguridad», tal y como explicó Juana Otero, secretaria autonómica de la organización.

Los sindicatos piden reunirse

Para los sindicatos, el anuncio de la Xunta también resultó tranquilizador, aunque ya han pedido una mesa sectorial para hablar de organización, procedimientos y prevención de riesgo.

La formación mayoritaria en la escuela pública gallega, CIG-Ensino, unas recomendaciones — «os protocolos non son intercambiables», dicen en CCOO Ensino en alusión a que la propuesta del Gobierno central es la realizada para Ceuta y Melilla, unos territorios donde el ministerio es autoridad educativa— no es suficiente. El colectivo que lidera Suso Bermello exige a Carmen Pomar que ningún los centros sin un protocolo sanitario y organizativo, un texto legal y previamente negociado con los sindicatos, y que debe incluir «a dispensa para todo o persoal que forma parte dos grupos vulnerábeis fixados por Sanidade». Además, los centros deben saber cuántos alumnos se incorporarán a las clases para poder hacer una distribución de los docentes y organizar la combinación del aula presencial con la virtual con el resto de los estudiantes, y eso exige tiempo: «Non consideramos a data do 25 de maio correcta», concluye Bermello.

«Las soluciones para favorecer la conciliación hay que trabajarlas desde otras instituciones»

Paula Carreiro (FeSP-UXT) va más allá del 25 de mayo y reconoce que «non debería ir ninguna etapa educativa aos centros». Y el sindicato ANPE se alegra de la medida, porque, tal y como recuerda su presidente gallego, Julio Díaz, «ni la escuela es un párking de alumnos ni los docentes son cuidadores: para ANPE, las soluciones asistenciales para favorecer la conciliación hay que trabajarlas desde otras instituciones y con otros profesionales»; y recuerda que «hacer experimentos a final de curso no va a ser bueno».

La Xunta espera instrucciones de Madrid para saber si se reabren las guarderías

El cierre definitivo de los colegios en Galicia plantea un serio problema de conciliación para los padres de niños mayores de 3 años. Pero para los que están en la etapa anterior, la situación no es mucho mejor. Sobre el papel, a finales de este mes podrían reabrirse las guarderías, pero en la Consellería de Política Social —de quien depende este servicio— no saben a qué atenerse. No han tenido ninguna comunicación formal desde el Gobierno y, por lo tanto, no están en condiciones ni de dejar reabrir, ni de lo contrario. Un limbo que intranquiliza a miles de padres (en Galicia hay 32.000 plazas habilitadas para menores de 3 años, entre públicas autonómicas, municipales, de iniciativa social, concertadas y privadas).

La espera por una indicación oficial del Gobierno afecta por igual a centros públicos como privados en tanto que el criterio sanitario, apuntan desde la consellería, tiene que ser igual para unos espacios que para otros.

El problema en este caso es cómo garantizar una distancia mínima de seguridad entre niños tan pequeños, el sistema de limpieza que se ha de emplear con regularidad, las comidas y los horarios habilitados. Y aún no hay una respuesta.