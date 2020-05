Urkullu sigue sin despejar en qué domingo de julio prefiere las elecciones

0

14/05/2020

El Gobierno Vasco se plantea la posibilidad de celebrar las elecciones autonómicas en julio, aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, no tiene decidida «en absoluto» la fecha de los comicios, según ha asegurado el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, que ha sostenido que la decisión no se verá influida por la que pueda adoptar el presidente de la Xunta.

La convocatoria, en todo caso, se realizará una vez que el Gobierno Vasco haya levantado la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo por el coronavirus, cuyo mantenimiento en las circunstancias actuales, a su juicio, podría no estar «justificado», ha dicho Erkoreka, que ha comparecido en lugar de hacerlo Urkullu. También en el caso gallego está previsto que no sea el presidente Feijoo quien hable esta tarde tras citarse con el resto de partidos para abordar el calendario electoral.

Erkoreka ha explicado que, en la reunión que ha celebrado este jueves con los principales partidos vascos, se ha planteado que se valore la posibilidad de celebrar las elecciones en julio, después de que las convocadas para el pasado 5 de abril fueran suspendidas por el coronavirus. Ha añadido que, de esta forma, en caso de que se produzca un repunte de la pandemia que impida celebrar los comicios en julio, existiría la «alternativa» de convocarlos para septiembre u octubre. Las fechas que se manejan son el 12 de julio (para lo que deberían convocarse antes del martes) y el 19. Con todo, Erkoreka ha asegurado que, pese a que la oposición mantenga que Urkullu ya ha optado por convocar los comicios autonómicos para julio, la decisión «no está tomada en absoluto».

El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que el lendakari decidirá la fecha a partir de ahora, una vez escuchada la opinión de los partidos. Urkullu «tendrá en cuenta» las aportaciones de las formaciones políticas antes de fijar la fecha de los comicios, una potestad que, según ha recordado Josu Erkoreka, corresponde al lendakari. Es la misma situación que en Galicia.

La decisión, ha asegurado, será adoptada tomando como «principales referencias» la situación sanitaria del País Vasco y los «intereses» de ese territorio y de sus ciudadanos, evitando así vincularlas a lo que decida Feijoo, si bien ambos dirigentes han admitido haber hablado en las últimas semanas sobre la cuestión electoral.

Erkoreka no se ha pronunciado sobre en qué momento dará a conocer su decisión el presidente del Ejecutivo vasco. En todo caso, ha subrayado que la convocatoria se deberá efectuar con arreglo a la ley, de forma que deberá producirse tras someter este asunto a deliberación del Consejo de Gobierno, que podría ser extraordinario. «La decisión no está tomada en absoluto. El lendakari no tiene preferencias [de fechas], tiene prioridades; y la prioridad fundamental es la sanitaria», ha indicado.

En todo caso, ha dicho, no se adoptará ninguna decisión respecto a la convocatoria mientras no se levante la declaración de emergencia sanitaria aprobada por el Ejecutivo vasco el 13 de marzo, tal como se establece en el decreto por el cual se dejaron sin efecto las elecciones del 5 de abril. Josu Erkoreka ha recordado que la decisión de levantar la emergencia sanitaria corresponde al Departamento de Salud. De todas formas, ha recordado que buena parte de las medidas sobre las que «descansaba» dicha declaración ya han sido dejadas sin efecto. Resulta «perfectamente conciliable» levantar la declaración de emergencia con los llamamientos a la «prudencia» y la «responsabilidad» a la población que se hacen desde la Administración autonómica.