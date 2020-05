La oposición llega hoy a la cumbre con Feijoo con un no votar en julio

0

14/05/2020 05:00 h

Los partidos de la oposición han reaccionado con dureza a la propuesta de Feijoo de convocar elecciones en julio, y con esa determinación -contraria- acudirán hoy a la cumbre por videoconferencia con el propio Feijoo, que también tendrá un ojo puesto en otra cita, pero al otro extremo, en Vitoria, con los partidos vascos, que también determinarán su calendario electoral, y también con diferencias entre el presidente (Urkullu) y el resto de formaciones. Aunque allí, a los socialistas, que comparten Gobierno con el PNV, no les disgusta julio.

Al líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, no le han gustado las formas, ni tampoco el fondo, empleados ayer por Feijoo para agitar el avispero de las elecciones autonómicas y dejar caer su propósito de convocarlas para el mes de julio. El dirigente socialista, que participaba en una sesión del Parlamento, lamentó que su partido se tuviera que enterar por la Televisión de Galicia de las intenciones del presidente de la Xunta de retomar el calendario electoral, justo cuando el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, deslizaba en la Cámara que la evolución de la epidemia era «altamente impredecible», señaló Caballero en un mensaje en Twitter.

El candidato del PSdeG-PSOE no se anduvo con rodeos y acusó directamente al jefe del Ejecutivo autonómico y líder de los populares gallegos de «rachar acordos» alcanzados con las fuerzas de la oposición y plasmados en el Diario Oficial de Galicia para convocar los comicios una vez se levantara la declaración del estado de alarma y la emergencia sanitaria en Galicia.

«Evidénciase que a principal preocupación de Feijoo ao longo de todas estas semanas foi sempre a cuestión electoral», manifestó ayer Gonzalo Caballero, que reprochó que el presidente de la Xunta se saltara lo que él mismo firmó, mostrando así «un nivel de irresponsabilidade que non é propio de quen ten que gobernar ao servizo dos intereses dos galegos», esgrimió.

Con todo, no puede decirse que el gesto de Feijoo, de convocar para hoy a los líderes políticos para trasladarle su intención de convocar las elecciones en julio, haya cogido con el pie cambiado a los socialistas gallegos. Desde que el lendakari Íñigo Urkullu, con el que cogobiernan los socialistas en el País Vasco, deslizó públicamente en varias ocasiones su intención de ir a elecciones en el mes de julio por temor a un rebrote de la epidemia en otoño, en el PSdeG siempre valoraron que Feijoo se sumaría a la propuesta, sobre todo sabiendo que los comicios vascos y gallegos llevan concordando en la fecha electoral desde el año 2009.

Eso no impidió que el PSdeG no aprovecharan la oportunidad de censurar al Ejecutivo gallego por la elección del calendario. Gonzalo Caballero hizo hincapié en que Feijoo «non está pensando nas persoas que están inmersas agora nun ERTE nin nos autónomos que non poden abrir os seus negocios», sino que su único preocupación consistiría es «esquivar» la rendición de cuentas ante el Parlamento y el análisis de su gestión durante la emergencia sanitaria. «Feijoo non é de fiar», subrayó el secretario xeral de los socialistas, tras remarcar que al incumplir lo que él mismo firmó, también está demostrando que «está disposto a saltar calquera norma existente».

Así llegan los socialistas a las elecciones

Con más o menos ruido de fondo, lo cierto es que el PSdeG se declara preparado para asumir el calendario electoral que decida Feijoo, pues entiende que su mayoría está en el aire, por mucho que intente sacar réditos políticos de su gestión durante la crisis sanitaria.

Los socialistas gallegos llevan tiempo esperando por la fecha de las elecciones gallegas, convencidos de que les va a abrir una oportunidad de retomar el poder en la Xunta después de once años. El PSdeG está en uno de sus mejores momentos en los últimos años, pues logró vencer al PP en las generales de abril y las europeas de mayo, así que intentará mantener viva esa perspectiva capitalizando en su favor las gestión y las decisiones que pueda adoptar desde Madrid el Gobierno de Pedro Sánchez.

Galicia en Común: «Feijoo sacou a máscara e a mascarilla tamén para deixar ver que o seu único interese é electoral»

Galicia en Común le dará un no rotundo hoy a Alberto Núñez Feijoo cuando el presidente cuestione a la dirección de la coalición sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas para el mes de julio. Antón Gómez-Reino, el candidato de la fórmula electoral ideada por Podemos, Anova, Esquerda Unida y diversas mareas municipales, advirtió ayer al conocer la decisión del líder popular que su alianza utilizará «todos os mecanismos legais dun Estado de dereito para que as eleccións se celebren cando non se poña en risco a saúde da cidadanía». El también secretario general de Podemos Galicia subrayó que a su juicio no se puede pensar en poner una fecha para los comicios cuando ni puede haber manifestaciones, ni tampoco movilidad entre provincias, hechos que a su juicio recortan la calidad democrática de una sociedad.

Gómez-Reino encadenó en su reacción una notable lista de calificativos dirigidos hacia Feijoo y su intención de reanudar el cronómetro electoral cuando Galicia está aún en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma. «É un irresponsable por poñer os seus intereses por riba da saúde dos galegos e a propia vida», dijo. «Unha burla aos cidadáns e ó sacrificio dun país», calificó. Y «en vez de estar facendo unha chamada á tranquilidade, a respectar as normas e a prudencia, o que fai é dicir que o seu obxectivo é electoral», le echó en cara al presidente. «Sacou a máscara e a mascarilla tamén», concluyó el candidato de Galicia en Común, que añadió ser partidario de convocar las elecciones aplazadas cuando el conjunto de las fuerzas políticas así lo acuerden, como coincidieron cuando fueron llamadas a respaldar la cancelación de los comicios por el presidente gallego.

Así llega Galicia en Común a las elecciones

Internamente la celebración de las comicios coge a Galicia en Común más sosegada que cuando estaba a punto de afrontar en abril los comicios con las heridas sin curar de un nuevo proceso cruento de elaboración de listas y redacción de un acuerdo político entre las formaciones de la coalición que estuvo a punto de saltar por los aires en varias ocasiones.

Cuentan ahora a favor con el hecho de tener una ministra en el Gobierno central, Yolanda Díaz, al frente de la cartera de Trabajo y desde ella un canal abierto y con retorno de los sindicatos. Ella tendrá un protagonismo activo en la campaña, atestiguan desde la dirección de Galicia en Común. Pero ese papel, que será reforzado puntualmente por otros miembros del Gobierno, como Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón, liga más a la coalición con Madrid y menos con Galicia, donde además no se ha construido un liderazgo perceptible por la ciudadanía, como si tiene en cambio el BNG.

Integrantes de la coalición consideran muy difícil determinar sus posibilidades electorales reales. Su única opción pasa por un gobierno multipartito con un PSdeG que a su juicio no registra tirón, un BNG que ha frenado «o acelerón de abril», y su propia marca, con un pasado de conflictos entre sus socios.

BNG: «non se dan as condicións sanitarias nin democráticas»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, echa en cara a Alberto Núñez Feijoo que desvelase su intención de convocar «axiña» las elecciones aplazadas en lugar de escuchar antes y acordar después una fecha con la oposición, como al final sucedió con la suspensión de la convocatoria de abril por la pandemia. Esa decisión obedece, a juicio de la nacionalista, a que el presidente de la Xunta, «cando tiña que escoller entre a saúde dos galegos ou as eleccións, está claro que escolleu o segundo».

Para Pontón «é unha temeridade e unha irresponsabilidade convocar as eleccións» cuando todavía sigue vigente el estado de alarma, «porque non se dan as garantías sanitarias nin democráticas» para afrontar una cita con las urnas. Cómo hacer frente a la pandemia, cómo gestionar el miedo al contagio o cómo abordar el futuro económico y laboral es para la candidata del Bloque la preocupación de la mayoría de la sociedad gallega, que a su juicio no está pensando en elecciones.

Incide además Pontón en que para el Bloque es cuestionable la legalidad de la convocatoria, dado que el acuerdo que hace dos meses publicó el Diario Oficial de Galicia «di literalmente que a convocatoria de eleccións ao Parlamento farase unha vez que se levante a declaración do estado de alarma, e esta condición non se cumpre», advirtió adelantando la respuesta que hoy le dará a Núñez Feijoo. Desde el Bloque se dice que ningún experto sanitario puede asegurar que no hay riesgo de rebrote del coronavirus «nin que sexa lóxico concentrar a unha boa parte da poboación galega para ir a votar no mes de xullo». «Por iso nos parece unha temeridade e unha irresponsabilidade», concluyó Pontón, no sin criticar el seguidismo que le atribuye a Feijoo respecto a las decisiones del lendakari, de quien se espera hoy que desvele la fecha de los comicios vascos.

Así llega el BNG a las elecciones

El BNG es consciente de que la campaña electoral de las autonómicas del coronavirus versará más que nunca sobre economía, protección social y servicios públicos. Tendrá por tanto que adaptar su mensaje de propuesta de modelo de país a la sintonía del momento, y hacerlo además en una campaña atípica en la que las concentraciones, actos de masas y hasta el reparto de material electoral va a ser, por seguridad, muy reducido.

Parten los nacionalistas con la ventaja de tener una líder consolidada, aglutinadora internamente y conocida, pero en cuestión está que el crecimiento que evidenciaba el BNG para la cita de abril pasado se haya mantenido en su misma intensidad. De llegar a hablar de sorpasso al PSdeG, ahora esa opción semeja estar más diluida en una cita que tiende a la polarización entre el PP de Galicia y el PSOE del Gobierno central.

Pese al papel crucial del Bloque en Madrid para favorecer la investidura de Pedro Sánchez y a arrancar acuerdos para Galicia, la rebaja de peajes y la transferencia de la AP-9 siguen sin materializarse, y además su diputado ya no vota en sintonía con el PSOE para prolongar el estado de alarma.