El Gobierno pide «máxima prudencia» para celebrar elecciones en Galicia y el País Vasco en «un horizonte próximo»

Redacción 13/05/2020 14:16 h

El ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, no ha querido garantizar este miércoles en el Congreso que se puedan celebrar elecciones vascas y gallegas durante el mes de julio y lo condiciona a la evolución de la pandemia del coronavirus, y en todo caso ha pedido actuar «siempre con prudencia».

«Vamos a ver si la evolución de la epidemia nos permite celebrar elecciones en un horizonte próximo, cosa que yo desearía porque sería que hemos seguido en este camino de vencer a la epidemia», ha afirmado Illa en la sesión de control, a preguntas de Vox, partido que ha afirmado que la autorización a esos comicios -incluido, tras pedirlo el PNV, en la última prórroga del estado de alarma- obedece a «razones políticas, no sanitarias» para beneficiar al PNV, que tiene «pavor» a un tripartito entre el PSE, Bildu y Podemos..

A juicio del ministro, tanto Galicia como el País Vasco actuaron «con muy buen criterio» cuando, al inicio de la pandemia, decidieron suspender la convocatoria de las elecciones autonómicas que tenían previsto celebrar en abril. Y ahora, en fase de desescalada, cree Illa que «hay que actuar con muchísima prudencia», teniendo en cuenta la evolución de la epidemia del covid-19 y dando «prioridad absoluta a la salud de las personas. «Vamos a ir viendo y estoy seguro de que todo el mundo va a actuar siempre con prudencia», ha señalado, reiterando su «respaldo absoluto» al marco competencial.

Lo cierto es que tras el acuerdo de la semana pasada en el Congreso, los presidentes Urkullu y Feijoo tienen manos libres para poder convocar pese a la declaración del estado de alarma hasta finales de mayo.

El lendakari se reunirá mañana con los partidos para debatir si convoca las elecciones autonómicas para julio, una decisión que no se puede posponer mucho más porque los plazos se agotan, como recordó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. Las elecciones deben convocarse con 54 días de antelación a la jornada de votaciones, por lo que si no convocan la próxima semana la fecha del 12 de julio ya no sería una opción, y deberían llevarse al domingo 19 (el 26, teniendo en cuenta que es festivo en Galicia y el País Vasco el 25, parece descartado).

La propuesta de celebrar las elecciones en julio partió del proipio Iñigo Urkullu, que al igual que en Galicia, es el único competente para convocar los comicios. En la reunión en la que se acordó aplazar los previstos para el 5 de abril se comprometió a discutir previamente la fecha con el resto de los partidos, lo que sucederá mañana. También en Galicia Feijoo se comprometió a verse antes con la oposición, pero no hay fecha para ese encuentro.

El PNV insistió en la necesidad de hacer los comicios en julio para tener un Gobierno y un Parlamento plenamente operativos en otoño para hacer frente a la crisis económica y también argumentó razones sanitarias para preferir julio al otoño. Sus socios socialistas también ven conveniente tener un Parlamento a plenas funciones, pero evitan decantarse abiertamente por julio y apelan a la necesidad de tener completas garantías sanitarias para hacer las elecciones. Sin embargo, los tres partidos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) rechazan la propuesta frontalmente y defienden dejarlas para otoño, una vez superada la pandemia de coronavirus y alcanzada la «nueva normalidad».