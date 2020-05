Galicia en Común cuestionará con acciones legales la convocatoria electoral en julio

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 13/05/2020 21:05 h

En Galicia en Común (alianza de siete marcas diferentes como Podemos, Anova, EU y varias mareas municipales) no ha sentado nada bien el anuncio de Feijoo sugiriendo el nuevo calendario electoral, tanto por el fondo como por las formas: «Mentres se está celebrando un pleno no Parlamento de Galicia, Feijoo, desprezando os mínimos democráticos, comparece na TVG para ocultar o debate no Parlamento e tratar de forzar eleccións no verán». «Anuncia (por TV, claro) que convoca á oposición. Un demócrata», ha dicho Antón Gómez-Reino, candidato de esa formación.

Mentres se está celebrando un pleno da DP no Parlamento de Galicia, Feijóo, desprezando os mínimos democráticos, comparece na TVG para (1) ocultar o debate no Parlamento e (2) tratar de forzar eleccións no verán. Anuncia (por TV, claro) que convoca á oposición. Un demócrata. pic.twitter.com/HfvAgfkDw2 — Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) May 13, 2020

Gómez-Reino incluso adelantó que su coalición acudirá a la Justicia y a todos «os mecanismos legais dun Estado de dereito para que as eleccións se celebren cando non se poña en risco a saúde da cidadanía», indicó el candidato. «Feijoo non nos vai contaxiar da súa irresponsabilidade», añadió esta tarde en una comparecencia urgente, advirtiendo que la idea de convocar ahora elecciones es incompatible con no poder llevar a cabo manifestaciones, ni poder moverse por todo el territorio gallego con garantías y sin riesgos.

Gómez-Reino encadenó en su reacción una notable lista de calificativos dirigidos hacia Feijoo y su intención de reanudar el cronómetro electoral cuando Galicia está aún en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma. «É un irresponsable por poñer os seus intereses por riba da saúde dos galegos e a propia vida», dijo. «Unha burla aos cidadáns e ó sacrificio dun país», calificó. Y «en vez de estar facendo unha chamada á tranquilidade, a respectar as normas e a prudencia, o que fai é dicir que o seu obxectivo é electoral», le echó en cara al presidente. «Sacouse a máscara e a mascarilla tamén», concluyó el candidato de Galicia en Común, que añadió ser partidario de convocar las elecciones aplazadas cuando el conjunto de las fuerzas políticas así lo acuerden, como coincidieron cuando fueron llamadas a respaldar la cancelación de los comicios por el presidente gallego.