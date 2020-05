Ana Pontón, contraria a las elecciones en julio: «Non se dan as condicións sanitarias nin democráticas»

Non se dan as condicións sanitarias nin democráticas

13/05/2020

El BNG ha censurado la decisión del presidente de la Xunta de convocar las elecciones «o máis axiña posible», es decir, en julio. Para la candidata nacionalista, Ana Pontón, Feijoo «volve facer gala da súa prepotencia e falta de diálogo, e ante a escolla de defender a saúde de todos os galegos e galegas escolle convocar eleccións». En la actual situación de pandemia y con la declaración del estado de alarma, «non se dan as condicións sanitarias nin democráticas exixibles», ha dicho. «Desde hai tempo, Feijoo ten a intención de facer coincidir as eleccións co anuncio de Urkullu constatando que vai a rebufo das decisión de Euskadi», apuntan desde el Bloque.

Para los nacionalistas hay además dudas sobre la capacidad del presidente gallego de poder convocar unos comicios en plena situación de alarma: «En Galiza foi asinado un acordo a través dun decreto publicado no DOG para convocar as elección tras o levantamento do estado de alarma, ni un minuto antes nin un minuto despois». «Ninguén pode garantir que se produzan novos repuntes na fase de desconfinamento ou no mes de xullo e así llo trasladaremos mañá a Feijoo», durante la cumbre que tendrá con todos los partidos y de la que podría salir la fecha definitiva.

Mentres se está celebrando un pleno da DP no Parlamento de Galicia, Feijóo, desprezando os mínimos democráticos, comparece na TVG para (1) ocultar o debate no Parlamento e (2) tratar de forzar eleccións no verán. Anuncia (por TV, claro) que convoca á oposición. Un demócrata. pic.twitter.com/HfvAgfkDw2 — Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) May 13, 2020

En otro partido de la oposición, Galicia en Común (alianza de siete marcas diferentes como Podemos, Anova, EU y varias mareas municipales), tampoco ha sentado nada bien el anuncio de Feijoo, tanto por el fondo como por las formas: «Mentres se está celebrando un pleno no Parlamento de Galicia, Feijoo, desprezando os mínimos democráticos, comparece na TVG para ocultar o debate no Parlamento e tratar de forzar eleccións no verán». «Anuncia (por TV, claro) que convoca á oposición. Un demócrata», ha dicho Antón Gómez-Reino, candidato de esa formación.

