Los edificios de la Xunta se llenan de señales y avisos

La Xunta les ayuda a instalar un antivirus y programas actualizados de Java y Windows para trabajar desde casa

Alrededor de una treintena de funcionarios de los tribunales de Vigo han superado las trabas técnicas para teletrabajar durante el confinamiento aunque con rendimientos dispares. Debido a que la digitalización de los expedientes no está terminada y las oficinas de papel cero no están operativas, salvo excepciones, el teletrabajo se convirtió en una ardua tarea para los funcionarios, no así para los letrados judiciales y los jueces, que ya tenían las herramientas necesarias.

En las oficinas de la Fiscalía, el teletrabajo fue casi mayoritario, ya que una veintena de funcionarios disponían de los programas y de un sistema informático que les permitió operar desde su propio domicilio.

