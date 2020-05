Los colegios reabren los servicios administrativos con «cierta normalidad»

La única medida de protección que tendrán será la distancia de dos metros y la Xunta enviará las pegatinas para el suelo para marcar los espacios de seguridad

Los trabajadores de la administración de los colegios e institutos (así como los miembros de los equipos directivos) que acudan a partir del lunes a los centros no tendrán protección extra ante el coronavirus cuando atiendan a las familias. Lo dijeron los responsables de la Xunta ayer en la reunión semanal con los directores de centro: las mascarillas no son obligatorias y por tanto no se repartirán; eso sí, si alguno quiere llevarla de su casa (y bolsillo) puede hacerlo.

Según explicaron los responsables de Educación, el Ministerio de Sanidad dice que la clave es la distancia social y en las oficinas de los centros educativos es fácil mantenerla: los mostradores mantienen alejadas a las personas y si no siempre se puede poner una mesa en medio; no es preciso, por tanto colocar mamparas. Tampoco van a repartir guantes porque pueden dar una falsa sensación de seguridad y en cuanto a las mascarillas, desde San Caetano se dice que si existe suficiente distancia social no son necesarias. El Gobierno, apuntan, solo obliga su uso al personal sanitario y a quienes viajen en transporte público precisamente porque no se puede garantizar esa distancia. Así las cosas, la Xunta no aportará mascarillas y quien quiera llevarlas deberá comprarlas por su cuenta.

