La oposición acusa a Feijoo de dejarse llevar por intereses electorales

La Voz de Galicia S. L. L.

Redacción / La Voz 10/05/2020 13:59 h

La mayor parte de los partidos de la oposición en Galicia están expectantes ante la eventual reunión que pueda convocar el presidente de la Xunta por una posible convocatoria de las elecciones para el mes de julio. Tras la segunda comparecencia de Feijoo ante la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia el pasado miércoles no hubo contactos entre el mandatario gallego y los grupos de la oposición. Ayer, el portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, instó al jefe del Ejecutivo gallego a "esquecer os seus intereses electorais" mientras no se frene la pandemia, pese a que el decreto de ampliación del estado de alarma permite convocar los comicios, ya que da carta blanca a las comunidades autónomas con sufragios pendientes para que puedan elaborar el calendario electoral. En Marea, por su parte, ve "temeraria" una convocatoria en estas circunstancias, y el BNG critica que Feijoo "vaia a rebufo de Urkullo para convocar as eleccións en xullo cando hai dous meses afirmaba que non as convocaría en período de estado de alarma".